1.000 Tage Franz Joseph Wirtshaus

Runder Jubiläum im Weinviertel: Das Franz Joseph Wirtshaus in Obermarkersdorf feiert 1.000 Tage – und was für eine Erfolgsgeschichte!

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Was einst als mutiges Projekt der kleinsten Weinstadt Österreichs startete, ist heute weit über die Grenzen des Retzer Landes bekannt.

Viele Stammgäste

Besonders charmant: Im denkmalgeschützten Gebäude war jahrzehntelang ein Kindergarten untergebracht. Viele ehemalige Kindergartenkinder kehren heute als Stammgäste zurück – und genießen dort, wo sie einst spielten, jetzt regionale Kulinarik und ausgesuchte Weinviertel-Weine!

In Feierstimmung. © Retzer Land

Die Auszeichnungen sprechen für sich: Teil der NÖ Wirtshauskultur, Goldene Kelle des Landes NÖ, regelmäßig im Falstaff und im Wirtshausführer vertreten. Sogar andere Gemeinden und Länder lassen sich von dem Projekt inspirieren!

Bürgermeister Stefan Schmid (ÖVP) überraschte Wirt Michael Fabich persönlich zum Jubiläum: „Es ist eine riesige Freude, dass das Wirtshaus so gut angenommen wird!" Fabich selbst schwärmt: „Tradition mit frischer Finesse – das ist unser Rezept."