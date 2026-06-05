Vorzeige-Gasthaus
1.000 Tage Franz Joseph Wirtshaus
Was einst als mutiges Projekt der kleinsten Weinstadt Österreichs startete, ist heute weit über die Grenzen des Retzer Landes bekannt.
Viele Stammgäste
Besonders charmant: Im denkmalgeschützten Gebäude war jahrzehntelang ein Kindergarten untergebracht. Viele ehemalige Kindergartenkinder kehren heute als Stammgäste zurück – und genießen dort, wo sie einst spielten, jetzt regionale Kulinarik und ausgesuchte Weinviertel-Weine!
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Die Auszeichnungen sprechen für sich: Teil der NÖ Wirtshauskultur, Goldene Kelle des Landes NÖ, regelmäßig im Falstaff und im Wirtshausführer vertreten. Sogar andere Gemeinden und Länder lassen sich von dem Projekt inspirieren!
Bürgermeister Stefan Schmid (ÖVP) überraschte Wirt Michael Fabich persönlich zum Jubiläum: „Es ist eine riesige Freude, dass das Wirtshaus so gut angenommen wird!" Fabich selbst schwärmt: „Tradition mit frischer Finesse – das ist unser Rezept."
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