Minus 27% auf Poolroboter-Bestseller!

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Wer im Sommer keine Lust mehr auf ständiges Poolreinigen hat, schaut aktuell immer häufiger auf den Gosvor Poolroboter 4-in-1 . Das Modell entwickelt sich gerade zu einem echten Amazon-Bestseller und wird momentan besonders häufig von Poolbesitzern gesucht.

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Vor allem die Kombination aus:

Wandreinigung,

Bodenreinigung,

Wasserlinien-Reinigung

und kabellosem Betrieb

macht den Poolroboter aktuell für viele extrem interessant.

Viele Käufer feiern die lange Laufzeit

Einer der größten Vorteile scheint momentan die starke Akkulaufzeit zu sein. Der Gosvor Poolroboter 4-in-1 schafft laut Hersteller bis zu 200 Minuten Laufzeit und eignet sich dadurch auch für größere Pools bis 200 m².

Gerade im Sommer möchten viele Menschen ihren Pool genießen, statt ständig selbst reinigen zu müssen. Genau deshalb steigt die Nachfrage nach automatischen Poolrobotern aktuell enorm.

(2026 Neu) Gosvor Poolroboter Wand und Boden © Gosvor

Besonders die Wasserlinien-Reinigung sorgt für Aufmerksamkeit

Viele günstige Poolroboter reinigen oft nur den Boden. Genau hier hebt sich das Gosvor-Modell aktuell deutlich ab.

Der Roboter reinigt zusätzlich:

Wände,

Flachzonen

und die Wasserlinie,

also genau die Bereiche, die bei vielen Pools besonders schnell sichtbar verschmutzen.

Dadurch wirkt das Gerät für viele Käufer deutlich hochwertiger als klassische Einstiegsmodelle.

(2026 Neu) Gosvor Poolroboter Wand und Boden © Gosvor

Modern, leicht und einfach zu bedienen

Mit nur 6,9 Kilogramm wirkt der Gosvor Poolroboter 4-in-1 vergleichsweise leicht und lässt sich laut vielen Nutzern einfacher aus dem Wasser holen als größere Modelle.

Zusätzlich sorgt der ultrafeine 3μm-Filter dafür, dass selbst kleine Schmutzpartikel deutlich besser aufgenommen werden sollen.

(2026 Neu) Gosvor Poolroboter Wand und Boden © Gosvor

Amazon-Angebot sorgt gerade für riesige Aufmerksamkeit

Poolroboter gehören normalerweise zu den teureren Sommer-Gadgets. Genau deshalb sorgt der aktuelle Rabatt momentan für besonders viel Aufmerksamkeit auf Amazon.

Statt 554,62 € zahlen Käufer aktuell nur noch 403,36 €. Viele Poolbesitzer nutzen genau jetzt offenbar die Gelegenheit für ein Upgrade vor den heißesten Sommertagen.

Fazit

Der Gosvor Poolroboter 4-in-1 trifft aktuell perfekt den Trend rund um smarte Pooltechnik für den Sommer. Vor allem die lange Akkulaufzeit, die 4-in-1-Reinigung und der starke Amazon-Rabatt machen das Modell momentan für viele besonders spannend.

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