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Minus 27% auf Poolroboter-Bestseller!
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Vor allem die Kombination aus:
Wandreinigung,
Bodenreinigung,
Wasserlinien-Reinigung
und kabellosem Betrieb
macht den Poolroboter aktuell für viele extrem interessant.
Viele Käufer feiern die lange Laufzeit
Einer der größten Vorteile scheint momentan die starke Akkulaufzeit zu sein. Der Gosvor Poolroboter 4-in-1 schafft laut Hersteller bis zu 200 Minuten Laufzeit und eignet sich dadurch auch für größere Pools bis 200 m².
Gerade im Sommer möchten viele Menschen ihren Pool genießen, statt ständig selbst reinigen zu müssen. Genau deshalb steigt die Nachfrage nach automatischen Poolrobotern aktuell enorm.
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Besonders die Wasserlinien-Reinigung sorgt für Aufmerksamkeit
Viele günstige Poolroboter reinigen oft nur den Boden. Genau hier hebt sich das Gosvor-Modell aktuell deutlich ab.
Der Roboter reinigt zusätzlich:
Wände,
Flachzonen
und die Wasserlinie,
also genau die Bereiche, die bei vielen Pools besonders schnell sichtbar verschmutzen.
Dadurch wirkt das Gerät für viele Käufer deutlich hochwertiger als klassische Einstiegsmodelle.
Modern, leicht und einfach zu bedienen
Mit nur 6,9 Kilogramm wirkt der Gosvor Poolroboter 4-in-1 vergleichsweise leicht und lässt sich laut vielen Nutzern einfacher aus dem Wasser holen als größere Modelle.
Zusätzlich sorgt der ultrafeine 3μm-Filter dafür, dass selbst kleine Schmutzpartikel deutlich besser aufgenommen werden sollen.
Amazon-Angebot sorgt gerade für riesige Aufmerksamkeit
Poolroboter gehören normalerweise zu den teureren Sommer-Gadgets. Genau deshalb sorgt der aktuelle Rabatt momentan für besonders viel Aufmerksamkeit auf Amazon.
Statt 554,62 € zahlen Käufer aktuell nur noch 403,36 €. Viele Poolbesitzer nutzen genau jetzt offenbar die Gelegenheit für ein Upgrade vor den heißesten Sommertagen.
Fazit
Der Gosvor Poolroboter 4-in-1 trifft aktuell perfekt den Trend rund um smarte Pooltechnik für den Sommer. Vor allem die lange Akkulaufzeit, die 4-in-1-Reinigung und der starke Amazon-Rabatt machen das Modell momentan für viele besonders spannend.
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