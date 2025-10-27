Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. ÖFB-Cup
Didi Kühbauer
© GEPA

Cup-Kracher!

LASK will mit Kühbauer bei Stripfing dritten Sieg im dritten Spiel

27.10.25, 15:35
Teilen

Der LASK gastiert beim Drittligisten Stripfing/Weiden und will den dritten Sieg im dritten Spiel unter Dietmar Kühbauer. Sorgen bereitet Kapitän Sascha Horvath, der verletzt fehlt.

Am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) gastiert der LASK beim Drittligisten Stripfing/Weiden. Coach Dietmar Kühbauer hat die Chance auf seinen dritten Erfolg im dritten Pflichtspiel.

Kühbauers Erfolgsserie

Seit der Übernahme des Trainers hat sich der LASK stabilisiert und ist auf gutem Weg in die Meistergruppe. Beim Drittligisten scheint keine große Gefahr zu laufen - dennoch warnt die jüngste Vergangenheit vor Leichtigkeit.

Horvath-Verletzung als Dämpfer

Ein Wermutstropfen ist die Verletzung von Kapitän Sascha Horvath. Der Offensivspieler erlitt beim 1:0-Sieg über den GAK eine Knöchelblessur und fehlt dem Team als Herz der Mannschaft.

Auftakt für Bundesliga-Teil

Der LASK eröffnet den Bundesliga-Reigen im Cup-Achtelfinale. Am Mittwoch folgen Sturm Graz, WAC und Rapid, am Donnerstag dann Salzburg gegen WSG Tirol. Kühbauer will den optimalen Start.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden