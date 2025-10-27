LASK will mit Kühbauer bei Stripfing dritten Sieg im dritten Spiel

Der LASK gastiert beim Drittligisten Stripfing/Weiden und will den dritten Sieg im dritten Spiel unter Dietmar Kühbauer. Sorgen bereitet Kapitän Sascha Horvath, der verletzt fehlt.

Am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) gastiert der LASK beim Drittligisten Stripfing/Weiden. Coach Dietmar Kühbauer hat die Chance auf seinen dritten Erfolg im dritten Pflichtspiel.

Kühbauers Erfolgsserie

Seit der Übernahme des Trainers hat sich der LASK stabilisiert und ist auf gutem Weg in die Meistergruppe. Beim Drittligisten scheint keine große Gefahr zu laufen - dennoch warnt die jüngste Vergangenheit vor Leichtigkeit.

Horvath-Verletzung als Dämpfer

Ein Wermutstropfen ist die Verletzung von Kapitän Sascha Horvath. Der Offensivspieler erlitt beim 1:0-Sieg über den GAK eine Knöchelblessur und fehlt dem Team als Herz der Mannschaft.

Auftakt für Bundesliga-Teil

Der LASK eröffnet den Bundesliga-Reigen im Cup-Achtelfinale. Am Mittwoch folgen Sturm Graz, WAC und Rapid, am Donnerstag dann Salzburg gegen WSG Tirol. Kühbauer will den optimalen Start.