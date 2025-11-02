Cup-Schlager! WAC gegen Salzburg im Viertelfinale

Die Auslosung brachte spannende Duelle im ÖFB-Cup-Viertelfinale. Titelverteidiger WAC empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg, dazu gibt es ein Linzer Derby zwischen LASK und Blau-Weiß Linz. Rapid gastiert in Ried.
Das Viertelfinale des Uniqa-ÖFB-Cups bringt einen echten Schlager zwischen Titelverteidiger WAC und Tabellenführer Red Bull Salzburg. Die Auslosung wurde am Sonntag von Beachvolleyball-Star Alexander Horst im ORF durchgeführt und brachte weitere spannende Paarungen.
Linzer Derby und Rapid-Auswärtsspiel
Zusätzlich zum Spitzenduell können sich die Fans auf ein Linzer Derby freuen. Der LASK empfängt im Kampf um den Halbfinaleinzug Blau-Weiß Linz. Rapid Wien muss auswärts bei der SV Ried antreten, während der SCR Altach Meister Sturm Graz empfängt.
Historische Bundesliga-Konstellation
Erstmals seit 43 Jahren stehen nur Bundesligisten unter den besten acht des nationalen Pokalbewerbs. Die Spieltermine sind für den 30. Jänner bis 1. Februar datiert. Damit verspricht die Viertelfinal-Runde hochkarätige Duelle auf Bundesliga-Niveau.
Alle Viertelfinal-Paarungen
- SV Ried - Rapid
- LASK - Blau-Weiß Linz
- SCR Altach - Sturm Graz
- WAC - Red Bull Salzburg
Spieltermine: 30. Jänner bis 1. Februar 2026