Cup-Schlager! WAC gegen Salzburg im Viertelfinale

LASK gegen BW Linz

Cup-Schlager! WAC gegen Salzburg im Viertelfinale

02.11.25, 19:34
Die Auslosung brachte spannende Duelle im ÖFB-Cup-Viertelfinale. Titelverteidiger WAC empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg, dazu gibt es ein Linzer Derby zwischen LASK und Blau-Weiß Linz. Rapid gastiert in Ried.

Das Viertelfinale des Uniqa-ÖFB-Cups bringt einen echten Schlager zwischen Titelverteidiger WAC und Tabellenführer Red Bull Salzburg. Die Auslosung wurde am Sonntag von Beachvolleyball-Star Alexander Horst im ORF durchgeführt und brachte weitere spannende Paarungen.

Linzer Derby und Rapid-Auswärtsspiel

Zusätzlich zum Spitzenduell können sich die Fans auf ein Linzer Derby freuen. Der LASK empfängt im Kampf um den Halbfinaleinzug Blau-Weiß Linz. Rapid Wien muss auswärts bei der SV Ried antreten, während der SCR Altach Meister Sturm Graz empfängt.

Historische Bundesliga-Konstellation

Erstmals seit 43 Jahren stehen nur Bundesligisten unter den besten acht des nationalen Pokalbewerbs. Die Spieltermine sind für den 30. Jänner bis 1. Februar datiert. Damit verspricht die Viertelfinal-Runde hochkarätige Duelle auf Bundesliga-Niveau.

Alle Viertelfinal-Paarungen

  • SV Ried - Rapid
  • LASK - Blau-Weiß Linz
  • SCR Altach - Sturm Graz
  • WAC - Red Bull Salzburg

Spieltermine: 30. Jänner bis 1. Februar 2026

