Ski Alpin - Rennkalender
Erster Top-10-Platz für ÖSV-Herren in diesem Winter
Biathlon

Erster Top-10-Platz für ÖSV-Herren in diesem Winter

20.12.25, 16:41
Die Verfolgungsrennen von Annecy haben Österreichs Biathletinnen und Biathleten am Samstag durchaus erfreulich gestalten können.

Lisa Hauser leistete sich insgesamt nur einen Fehlschuss und wies im Ziel als Achte einen Rückstand von 48,1 Sekunden auf Siegerin Lou Jeanmonnot (FRA) auf. Simon Eder blieb mit dem Gewehr fehlerfrei und sorgte als Neunter, 1:18,6 Min. hinter Gewinner Johan-Olav Botn (NOR), für den ersten österreichischen Top-Ten-Platz des Winters.

Für Hauser lief es nach Platz 20 im Sprint am Donnerstag diesmal wunschgemäß. "Unglaublich, dass ich heute von 20 auf acht nach vorne gelaufen bin. Die beste Tagesleistung ist fast wie ein inoffizieller Weltcupsieg und tut natürlich richtig gut", sagte die vor zwei Wochen in Östersund in der Verfolgung siegreiche Hauser. Ihre Teamkollegin Anna Andexer klassierte sich mit drei Fehlschüssen und einem Rückstand von 2:07,2 Minuten als 26. in den Weltcuppunkten.

Auch der 42-jährige Eder jubelte. "Das war heute einfach ein Mega-Rennen. Ich habe mir gewünscht, dass sich eine Rückkehr in die Top Ten für mich noch irgendwann einmal ausgeht. Alles in allem war es von mir einfach ein total cooles Rennen, mit vier Nullern und trotz eines läuferisch gar nicht so guten Sprints - einfach mega", sagte der Salzburger. Im Einzel war er zuletzt im Frühjahr 2023 unter die besten zehn eines Weltcup-Rennens gekommen.

