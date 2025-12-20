Hütter-Wahnsinnsfahrt lässt ÖSV in Val d'Isere jubeln

"Wo ich die Fahrt herausgeholt habe, weiß ich noch gar nicht", fasste Conny Hütter ihre Fahrt zum ersten Sieg der Damen in Val d'Isere seit acht Jahren zusammen. Mit 1:41:54 ließ sie auch die in der Abfahrt so starke Lindsay Vonn (+0:35) hinter sich.

Die US-Amerikanerin wurde damit Dritte, aber war beim ORF-Interview verärgert: "Im Mittelteil habe ich es gut erwischt, unten aber leider einen großen Fehler gemacht. Da war ich viel zu weit draußen." Noch vor ihr landete die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (+0:26) mit Startnummer eins. Sofia Goggia (+0:62) landete weit abgeschlagen, ebenso Emma Aicher (+1:23).

Siegerin Hütter war im ORF-Interview danach sichtlich erfreut, aber auch verwirrt, wie es zu diesem Sieg kam: "Wo ich die Fahrt herausgeholt habe, weiß ich noch gar nicht. Ich habe gemerkt es ist eien Steigerung da, aber die letzten zwei Tage haben mir die Nerven geraubt. Es ist in mir, ich weiß es, aber wo ich das herausgeholt habe, muss ich erst herausfinden. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet."

Die restlichen ÖSV-Damen Nina Ortlieb (+1:24), Ariane Rädler (+1:47), Mirjam Puchner (+1:74), Magdalena Egger (+2:12), Christina Ager (?) schafften es nicht in die Top-10.