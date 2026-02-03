Deshalb verliert Bayern seine Super-Talente

Eigentlich will der FC Bayern München mehr auf eigene Talente setzen. Doch nun verlassen immer häufiger die Top-Juwelen den Bayern-Campus.

In diesem Winter-Transferfenster haben vier Talente den FC Bayern München verlassen: Felipe Chávez (18/nach Köln verliehen), Javi Fernández (19/an Nürnberg verliehen), Magnus Dalpiaz (18/leihweise zur AC Mailand) und Adin Licina (19/ablösefrei zu Juventus Turin).

Auch bei der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters fliehen die Talente. Jussef Nasrawe (18/Leihe zum SV Ried), Moritz Göttlicher (17/Wechsel nach Bochum), Grayson Dettoni (20/Darmstadt-Leihe) und Richard Meier (21/an Unterhaching verliehen) haben den Klub verlassen.

Lennart Karl Ausnahme

Die Talente wollen wichtige Spielminuten sammeln. Chávez und Fernández sind zu stark für die vierte Liga und können sich nicht mehr weiterentwickeln. Bei der ersten Mannschaft durften die Talente trainieren und erhielten sogar ihre ersten Einsatzminuten unter Vincent Kompany (39).

Bis auf das Ausnahme-Talent Lennart Karl (17) konnte sich keiner in der ersten Mannschaft richtig durchsetzen. Somit fehlen ihnen regelmäßige Spielzeiten.

Erfahrung bei anderen Klubs sammeln

Deshalb werden sie nun verliehen oder verkauft. Von der Leihe profitiert der FC Bayern auch. Die Talente können bei einem anderen Verein wichtige Erfahrungen sammeln. Andererseits sind die Verantwortlichen der Meinung, dass genug weitere Talente aus dem Campus in die erste Mannschaft drängen.

Für die Rückrunde 2025/26 ist der Personalwechsel ideal. Die zweite Mannschaft vom FC Bayern München befindet sich in der Regionalliga Bayern derzeit auf dem achten Rang und hat keine realistischen Aufstiegschancen. Die U19 ist schon aus der UEFA Youth League ausgeschieden. Die restlichen Talente können sich somit ohne Titeldruck in Ruhe weiterentwickeln.