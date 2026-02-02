Bayern verliert Super-Talent an Ligakonkurrenten

Der 1. FC Köln holt am Deadline Day das Talent Felipe Chávez vom FC Bayern München.

Felipe Chávez wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption innerhalb der deutschen Bundesliga. Der Mittelfeldspieler verlässt den FC Bayern München Richtung Köln.

Trotz der Kaufoption sichert sich der Rekordmeister eine Rückkaufoption. Der 18-Jährige hat seit 2019 sämtliche Jugendmannschaften des FC Bayern durchlaufen.

Köln freut sich auf die Leihe

Über die Leihe sagt der Geschäftsführer des 1. FC Köln Thomas Kessler: "Wir freuen uns, dass wir Felipe mit unserer sportlichen Perspektive überzeugen konnten. Er bringt ein sehr interessantes Profil mit, hat beim FC Bayern eine hervorragende Ausbildung genossen und verfügt über hohe fußballerische Qualitäten."

Kessler betont: "Mit seinen Offensivfähigkeiten gibt er uns zusätzliche Variabilität im Mittelfeld. Wir sind überzeugt davon, dass wir ihm die optimalen Rahmenbedingungen bieten können, um sein Potenzial konsequent auszuschöpfen und sich sportlich weiterzuentwickeln. Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt an das Bundesliga-Niveau heranzuführen und ihm die Basis zu geben, sich dort dauerhaft zu etablieren."

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe"

Chávez soll in der Domstadt der Nachfolger von Eric Martel (23) werden. Der Vertrag des Sechsers läuft in diesem Sommer aus. Ob dieser verlängert wird, bleibt derzeit noch offen.

Chávez freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beim FC. Ich habe mich für den Wechsel entschieden, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. Aber natürlich möchte ich auch dem Team helfen, die Ziele des Vereins zu erreichen und hier möglichst erfolgreich zu sein."