Toto Wolff kontert im Formel-1-Streit

Kurz vor dem Start der Mega-Reform-Saison fliegen beim Silberpfeil-Rennstall die Fetzen.

Mercedes-Boss Toto Wolff (54) ist stinksauer auf die Konkurrenz! Während die Formel 1 vor einer totalen Neuerfindung steht (V6-Turbo mit 50 % Batterie-Power, Öko-Sprit und Schmal-Karosserie), brodelt die Gerüchteküche: Hat Mercedes beim Motor geschummelt?

"Macht eure Arbeit"

Die Konkurrenz (allen voran Ferrari und Co.) schäumt vor Wut! Der Vorwurf: Mercedes soll bei der Zylinder-Power getrickst haben, um mehr Wumms aus dem Motor zu holen, als die Regeln erlauben (Verhältnis über 16:1). Toto Wolff knallt jetzt eiskalt zurück! In einer Medienrunde zur Vorstellung des neuen FW17 lässt der Wiener den Dampfhammer kreisen. Seine Botschaft an die Neider: „Macht eure Arbeit!“

Saisonstart am 8. März

Wolff ledert los: „Vielleicht suchen sie nur nach Ausreden für ihr eigenes Management“, ätzt er gegen die Konkurrenz. Klartext: Die Regeln seien klar, die Umsetzung legal. Wer meckert, habe einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht! Tiefstapler oder Taktiker? Trotz des Technik-Vorsprungs drückt Wolff beim Thema WM-Titel auf die Bremse. Vor dem Saisonstart in Melbourne (8. März) warnt er: „Ich würde uns definitiv nicht als klaren Favoriten einordnen.“

Geheime Tests in Barcelona

Man wolle um Siege mitfahren, mehr aber auch nicht – vorerst! Bisher drehten die Silberpfeile nur geheime Runden in Barcelona. Nächste Woche bei den offiziellen Tests müssen sie die Karten endlich auf den Tisch legen.