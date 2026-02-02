Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
norwegen skispringen
© Getty Images

Ausrüstung weg

Norwegens Skispringer in Willingen ausgeraubt

02.02.26, 14:51
Norwegens Skispringer sind beim Weltcup in Willingen bestohlen worden.  

Wie ein Sprecher der Polizei Korbach der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Lagerraum des norwegischen Teams Skisprunghelme und anderes Equipment gestohlen. Angaben zur Schadenshöhe konnte er zunächst nicht machen, da noch nicht klar war, was alles entwendet wurde. Die Ermittlungen laufen demnach.

Zuvor hatte der Sportdirektor von Norwegens Skispringern, Jan-Erik Aalbu, der Tageszeitung "Dagbladet" den Vorfall geschildert. "Eine Menge Ausrüstung ist weg. Sie haben keine Ski und Stiefel mitgenommen. Aber Helme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen sind weg", wurde der bestürzte Aalbu zitiert. Unter anderem sollen aus der Garderobe die Helme von Johann Andre Forfang und Halvor Egner Granerud gestohlen worden sein, wie Videoaufnahmen zeigen würden.

