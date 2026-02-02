Alles zu oe24VIP
Ter Stegen
WM-Schock

Verletzungs-Drama um Marc-André ter Stegen

02.02.26, 13:32
Girona will ter Stegen an Barca zurückgeben!  

Gerade einmal zwei Spiele hat Marc-André ter Stegen nach seinem Wechsel zu FC Girona in der spanischen Liga absolviert, schon hat sich der deutsche Keeper erneut verletzt. Wie der katalanische Sender „Cadena SER“ berichtet, zog sich der 33-Jährige beim Spiel gegen Oviedo eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

WM in Gefahr

Ter Stegen droht damit zumindest eine Pause von rund zwei Monaten. Sollte auch die Oberschenkelsehne betroffen sein, dann müsste der Tormann operiert werden.

Die WM im Sommer ist damit in ernster Gefahr. Girona soll dem Bericht zufolge sogar die Leihe abbrechen. Eine vorzeitige Rückkehr zum FC Barcelona steht im Raum.

