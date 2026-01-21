Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Ter Stegen
© Getty

Deal ist durch

Jetzt fix: Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona

21.01.26, 08:18
Teilen

Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona.  

Der 33-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum Ligarivalen FC Girona. Das gaben beide Vereine am Dienstagabend bekannt.

Berichten zufolge übernimmt Girona 25 Prozent des Gehalts des Top-Verdieners, den Rest zahlt weiterhin Barcelona.

Ter Stegen hat seinen Stammplatz bei Barcelona in dieser Saison verloren. Um dennoch bei der WM in Nordamerika für Deutschland im Tor zu stehen, entschloss sich der 33-Jährige nun für einen Wechsel zum Abstiegskandidaten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden