Jetzt fix: Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona

Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona.

Der 33-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum Ligarivalen FC Girona. Das gaben beide Vereine am Dienstagabend bekannt.

Berichten zufolge übernimmt Girona 25 Prozent des Gehalts des Top-Verdieners, den Rest zahlt weiterhin Barcelona.

Ter Stegen hat seinen Stammplatz bei Barcelona in dieser Saison verloren. Um dennoch bei der WM in Nordamerika für Deutschland im Tor zu stehen, entschloss sich der 33-Jährige nun für einen Wechsel zum Abstiegskandidaten.