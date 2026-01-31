Bayern-Knall um ÖFB-Star Konrad Laimer (28)

Gespräche über eine Vertragsverlängerung liegen offenbar auf Eis.

Als Konrad Laimer im Sommer 2023 von Leipzig zum FC Bayern wechselte, galt er bei vielen nur als Ergänzungsspieler. Inzwischen ist der Österreicher aber zum absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling aufgestiegen. Die Bayern-Bosse schätzen vor allem die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit des Salzburgers und möchten den 28-Jährigen länger in München halten, Gespräche über eine Vertragsverlängerung gerieten zuletzt aber ins Stocken.

Wie berichtet, steht Laimer bei den Bayern noch bis Juni 2027 unter Vertrag – beide Seiten können sich eine Verlängerung vorstellen. Die Gespräche darüber sind aber keineswegs ein Selbstläufer, wie das Portal fcbinside berichtet, liegen die Verhandlungen derzeit sogar auf Eis.

© Getty

"Es ist nicht nur das Geld"

Konkret soll es dabei vor allem um das Gehalt gehen. Laimer verdient aktuell rund neun Millionen Euro pro Jahr und gehört damit nicht zu den Top-Verdienern. Angesichts seiner Rolle in der Mannschaft müssten die Münchner das Gehalt des Österreichers deutlich anpassen. Laimer selbst ließ vor wenigen Wochen in einem Interview aufhorchen: „Es ist nicht nur das Geld, es gibt natürlich immer noch andere Faktoren“, sagte der 28-Jährige, der sich selbst als „Bauchmensch“ bezeichnet.

Dennoch gilt eine Vertragsverlängerung von Laimer als wahrscheinlich. Die Gespräche werden aber wohl noch einige Zeit dauern.