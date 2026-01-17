Alles zu oe24VIP
"Der Prinz von Bel-Air"
TV-Geschichte

Kult-Haus aus "Der Prinz von Bel-Air" für 30 Mio. Dollar zu haben

17.01.26, 11:17
Die legendäre Villa, die Will Smith während der Dreharbeiten zu "Der Prinz von Bel-Air" bewohnte, kommt erstmals seit 1978 auf den Markt. Das Colonial-Anwesen in Brentwood, Kalifornien, wurde damals für 732.000 US-Dollar verkauft. 

Das 1937 erbaute Haus bietet fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer auf mehr als 6.000 Quadratfuß. Die Fassade ist weiß, mit vier imposanten Säulen und symmetrischer Architektur. Laut dem US-Portal "TMZ" liegt der Listenpreis knapp unter 30 Millionen Dollar. Die Villa diente für zahlreiche Außenaufnahmen der sechsjährigen Serie, in der Will Smith zwischen 1990 und 1996 in 148 Episoden auftrat. Das Haus selbst wurde nicht für Innenaufnahmen genutzt – diese fanden auf einem Tonstudio-Set statt – aber es bleibt ein ikonisches Stück Fernsehgeschichte.

Airbnb-Promotion

2020 wurde das Haus anlässlich des 20-jährigen Serienjubiläums über Airbnb zur Vermietung angeboten – exklusiv für Bewohner von Los Angeles County. Smith selbst agierte als virtueller Gastgeber. Besucher konnten unter anderem im Schlafzimmer Basketball spielen, Zeit am Pool verbringen und Nike Air Jordans aus der Serie ausprobieren, begleitet von "Throwback-Classics".

Smith betonte damals den nostalgischen Wert des Hauses: "Es hält viele besondere Erinnerungen für mich und meine Freunde. Ich hoffe, ihr nehmt Erinnerungen (und einen coolen Handschlag!) mit nach Hause." Er scherzte zudem: "Meine Sneaker-Sammlung bleibt aber tabu."

