Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Vonn
© Getty

Bangen um Vonn!

Nach Abfahrts-Chaos: ÖSV-Damen greifen im Super-G an!

31.01.26, 00:51
Teilen

Nach dem Sturz-Fiasko in der Abfahrt vom Freitag blickt die Ski-Welt gespannt auf den Super-G in Crans-Montana. Im Fokus steht dabei die Frage, ob Lindsey Vonn und Nina Ortlieb nach ihren schweren Unfällen an den Start gehen können.

Die Abfahrt in Crans-Montana am Freitag musste nach nur sechs Läuferinnen abgebrochen werden. Bei schlechter Bodensicht und unruhiger Piste kam es zu einer Serie schwerer Unfälle. Besonders bitter: US-Star Lindsey Vonn und die Norwegerin Marte Monsen verletzten sich schwer. Vonn, die Goldfavoritin für Cortina, bangt nun vor der Olympia-Abfahrt um ihren Start, gab sich auf Instagram aber kämpferisch: „Mein Olympia-Traum ist nicht vorbei.“

Ortlieb mit „blauem Auge“ – Monsen im Spital

Schon mit Startnummer eins erwischte es die Österreicherin Nina Ortlieb, die nach 20 Fahrsekunden in die Fangnetze raste. Glücklicherweise blieb sie weitgehend unverletzt und sprach davon, mit einem „blauen Auge davongekommen zu sein“. Weniger Glück hatte Marte Monsen, die per Hubschrauber abtransportiert werden musste. Am Samstag folgt im Wallis der Super-G (11.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker), für den Ortlieb und Vonn trotz ihrer Stürze vorerst auf der Startliste stehen.

Heftige Kritik von ÖSV-Chefcoach Assinger

Der Abbruch durch die FIS sorgte im Zielraum für hitzige Diskussionen. Während FIS-Renndirektor Peter Gerdol die Sicherheit der Athletinnen priorisierte, zeigte sich ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger fassungslos. Er bezeichnete die Entscheidung als „nicht nachvollziehbar“ und zog Vergleiche zu deutlich schwierigeren Bedingungen in der Vergangenheit: „Das Licht war bei Gott nicht so schlecht.“ Auch Cornelia Hütter äußerte Zweifel am Grund der Absage und vermutete eher den Pistenzustand als Ursache.

Gedenken an Brandkatastrophe überschattet

Das Rennwochenende steht ohnehin unter einer traurigen Vorzeichen: Vor dem Start wurde eine Gedenkminute für die Opfer der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana abgehalten. Dass die geplante „Show“ zur Aufmunterung des Ortes nun in einem Lazarett endete, bedauerten sowohl Ortlieb als auch FIS-Vertreter Urs Lehmann zutiefst.in der

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen