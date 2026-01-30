Schöni liegt sich fest: "Wir holen 18 Medaillen"

Wie viele Medaillen werden wir in Mailand und Cortina holen? oe24-Olympia-Experte Rainer "Schöni" Schönfelder legt sich fest: "Wir holen wie vier Jahren in Peking 18 Medaillen, davon fünf in Gold."

Dass sich meine Prognose mit der von ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer deckt, ist reiner Zufall. Ich bin Bewerb für Bewerb durchgegangen und kam auf exakt diese Zahl.

Ski Alpin: 6 Medaillen für Österreich

Beginnen wir mit "meinen" Alpinen. Nach Podest-Platzierungen i jeder Disziplin im Laufe der Saison haben wir bewiesen, dass wir überall um Medaillen mitfahren können. Wobei ich hoffe, dass der eine oder andere über sich hinauswächst und das Ganze eine Mega-Eigendynamik annimmt - wie vor einem Jahr bei der Heim-WM in Saalbach, als die Vorzeichen viel schlechter standen.

In der Abfahrt tippe ich auf Vinc Kriechmayr - weil er die Stelvio in Bormio in und auswendig kennt und all seine Routine ausspielen wird. Im Super-G sind wir sowieso die Besten - bis auf Odermatt. Dazwischen sind die Wundertüte Zeier-Teamkombi bzw. Damen-Abfahrt, wo auch alles möglich ist. Stell dir vor, wir räumen gleich in den ersten Olympia-Tagen ab - dann lauft die Gschicht, dann dürfen wir sogar von unserer Turin-2006-Rekordparty (23 Medaillen, davon 9 in Gold) träumen.

Mit Julia Scheib im RTL haben wir eine Medaillen-Bank im Rennen. Wann hatten wir zuletzt eine vierfache Saisonsiegerin in einer Disziplin am Start?

Apropos Party: Zum Alpin-Abschluss geht's im Slalom ans Eingemachte. Nach der "Watschn" von Schladming müssen die Österreicher "All-in" gehen - wie Felli in Kitzbühel. Wenn er sich dem neuen Zack-zack-Stil der Jungen anpasst, ist sogar Gold möglich. Das Beste dabei: Der Herren-Slalom steigt nicht wie üblich zum Schluss im Abreisestress, sondern am Montag der 2. Olympia-Woche. Heißt: Felli könnte es dann krachen lassen!

Skispringen: 3 Medaillen

Auch hier: Medaillenalarm in jedem Bewerb. Wobei Männer-Einzelgold für Prevc reserviert ist. Wobei auch er aufpassen muss, dass er Ski und Anzug im Griff hat. Dazu kommen Top-Chancen im neuen Zweier-Teambewerb der Männer und im Mixed.

Nordische Kombination: 3 Medaillen

Nach dem Rücktritt von "König" Riiber kommt der Weltcup-Dominator plötzlich aus Österreich: Johannes Lamparter ist in beiden Einzelbewerben Gold-Kandidat, auch die Rettenegger-Brüder sind heiß. Gemeinsam müsste sich noch eine Team-Medaille ausgehen.

Bob, Rodeln & Skeleton: 3 Medaillen

Wenn es noch etwas gebraucht hat, damit unsere Rodler auch bei Olympia abräumen, dann bringt es der Hackl-Schorsch als Chef mit. Der hat das Medaillen-Gen quasi eingebaut. Deswegen sag ich: Drei Medaillen nehmen wir aus dem Eiskanal mit. Sollten die Rodler es "nur" auf zwei bringen, haben wir noch Janine Flock (Skeleton) im Eiskanal.

Snowboard: 3 Medaillen

Wer hätte gedacht, dass Anna Gasser im Big Air zweimal in Folge Gold herzaubert? Mit einer dritten Medaille in Folge wird sie ihre Erfolgsstory fortsetzen (auch wenn sich diesmal "nur" Silber oder Bronze ausgehen sollten). Und unsere Alpin-Boarder werden in den Spuren von Julia Dujmovits und Benjamin Karl (Gold 2014 bzw. 2022) Gas geben - wenn da sollten sich eine Medaillen im Parallel-RTL ausgehen, wobei wir auf Cross-Titelverteidiger Alessandro Hämmerle nicht vergessen dürfen.

Fazit: 18 Medaillen für Rot-Weiß-Rot

Wobei es sogar noch mehr werden könnten: zum Beispiel durch Johanna Hiemer Skibergsteigen, das neu im Programm ist. Oder wenn Lisa Hausa eine ihrer drei Chancen im Biathlon nützt.

Eigentlich hätte ich noch Teresa Stadlober auf der Rechnung - in der 10-km-Verfolgung und im abschließenden 50-km-Massenstart, wo sich die Tochter unserer Ski-Präsidentin die Seele aus dem Leib rennen wird.

Um zu sehen, wie ich mit meiner Prognose liege habe ich mich auch bei der KI erkundigt - die hält "15 bis 20 Medaillen" für Österreich für "realistisch" bzw. wartet als optimistische Variante sogar mit "20 bis 22 Medaillen" auf. Womit wir verdammt knapp bei unserem 2006er-Rekord (inklusive meiner zwei Bronzenen in Kombi uns Slalom) wären.