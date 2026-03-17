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Medvedev Sinner
© EPA

In den USA

Reise-Chaos: Fluglinie vergisst Gepäck von Tennis-Superstar

17.03.26, 18:42
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Als Tennis-Profi ist man gewohnt, viel zu reisen, doch einer der absoluten Welt-Elite hat vor seinem nächsten Turnier nun mächtig Ärger nach seiner letzten Reise.

Der Tennis-Tross ist diese Woche von Indian Wells nach Miami übersiedelt, wo das zweite Masters der Saison ansteht. Einer der Superstars bekommt nun allerdings Probleme bei der Vorbereitung auf das ATP-1000-Turnier.

In Indian Wells jubelte Jannik Sinner gegen den wieder erstarkten Daniil Medwedew. Doch das war offensichtlich nicht der einzige Rückschlag für den Russen. Denn bei seinem Flug von Palm Springs in Kalifonrien nach Florida dürfte die Fluglinie United Airlines ein Problem gehabt haben.

Gepäck nicht angekommen

Denn sein Gepäck ist nicht in Miami angekommen. Das Turnier beginnt allerdings bereits am Mittwoch. Der an Nummer 9 Gesetzte hat sein Auftaktspiel am Freitag, muss nun allerdings darum zittern, ob seine Schläger und sein Gewand rechtzeitig ankommen. Scheinbar dürfte es in der Kommunikaiton mit der Fluglinie ebenfalls Probleme geben, deshalb versucht er es nun mit einem öffentlichen Aufruf via X (ehemals Twitter).

"Hey United Airlines, ich brauche ein wenig Hilfe. Ich bin gestern von PSP (Palm Springs) nach Florida geflogen und nichts von meinem Gepäck ist angekommen. Ich bräuchte es allerdings, um bei den Miami Open zu spielen, könnt ihr helfen?", fragt der für seine Ausraster bekannte Tennis-Star ganz höflich um Unterstützung an.

Sonderbehandlung gibt es aber auch für den US-Open-Sieger 2021 nicht. In der Antwort der Fluglinie zeigt man zwar Verständnis, bittet sich aber, an die Stelle für verspätetes Gepäck zu richten. In den nächsten Tagen wird man sehen, ob Medwedew an seinen Erfolg von Indian Wells anknüpfen kann.

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