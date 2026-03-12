Zverev erstmals im Indian-Wells-Semifinale

Der Tennis-Klassiker in Indian Wells geht in die entscheidende Phase.

Alexander Zverev und Aryna Sabalenka heißen die ersten Halbfinalisten beim hochdotierten Tennis-Turnier in der kalifornischen Wüste. Der Weltranglisten-Vierte aus Deutschland steht nach einem 6:2, 6:3-Erfolg über den Franzosen Arthur Fils erstmals in dieser Phase des ATP-1000-Turniers. Er trifft nun auf den italienischen Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner oder Learner Tien aus den USA.

Sabalenka streute Gegnerin Rosen

Sabalenka bezwang Kanadas Jungstar Victoria Mboko 7:6(0),6:4. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus lobte die 19-Jährige und bezeichnete sie als "künftigen Grand-Slam-Champion". Die Weltranglisten-Erste trifft nun auf die Tschechin Linda Noskova oder die australische Qualifikantin Talia Gibson. Letztere hat zuvor überraschend drei Gesetzte en suite geschlagen.