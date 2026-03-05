Pop-Superstar Harry Styles hat in einem bewegenden Interview erstmals über den Tod seines Bandkollegen Liam Payne gesprochen. Der Verlust im Jahr 2024 veränderte ihn.

In der Apple Music-Sendung „The Zane Lowe Show“ gab der 32-jährige Harry Styles nun private Einblicke in seine Gefühlswelt.

Anlass des Gesprächs war eigentlich sein kommendes viertes Studioalbum „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“. Doch das Thema Liam Payne, der 2024 nach einem Sturz aus einem Hotel in Buenos Aires mit nur 31 Jahren verstarb, überschattete das Gespräch.

Druck während der Trauer

Harry Styles beschrieb offen, wie schwer es ihm fiel, mit der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit umzugehen. Er fühlte sich unter Druck gesetzt, seine Trauer auf eine bestimmte Weise zu zeigen:

Fremde Anteilnahme: Harry empfand es als „seltsam“, dass so viele Menschen einen Teil seiner privaten Trauer teilen wollten.

Erwartungen: Er hatte das Gefühl, man wolle ihm vorschreiben, wie er seinen Schmerz zum Ausdruck bringen soll.

Ähnlichkeit: Besonders hart traf ihn der Verlust eines Freundes, der ihm „in so vielerlei Hinsicht so ähnlich“ war.

Lektion für die Zukunft

Der Tod von Liam Payne, den Harry als einen Menschen mit dem „gütigsten Herzen“ beschrieb, war für ihn ein Wendepunkt. Er begann, sein eigenes Leben radikal zu hinterfragen. „Es war ein wirklich wichtiger Moment für mich, mein Leben zu betrachten und mir selbst sagen zu können: ‚Okay, was möchte ich mit meinem Leben anfangen?‘“, gestand der Sänger im Interview.

Erfolgreiche Jahre

Harry Styles war gemeinsam mit Liam, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan Teil von One Direction, einer der erfolgreichsten Boybands der Geschichte. Nach der Pause im Jahr 2016 startete Harry sofort solo durch und unterschrieb einen millionenschweren Vertrag. Heute sieht er die beste Art, seinen verstorbenen Freund zu ehren, darin, sein eigenes Leben „in vollen Zügen zu leben“. Fans in Österreich warten nun gespannt auf die neuen Songs, die wohl stark von diesen emotionalen Erfahrungen geprägt sein dürften.