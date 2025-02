Liam Payne (†31): Jetzt packt Freundin Kate Cassidy über seinen Tod aus

Kate Cassidy erklärt in einem Interview, warum sie Liam Payne alleine im Hotel in Argentinien zurückließ.

Bisher hüllte sie sich in Schweigen, drückte ihren Schmerz nur über Instagram und andere Social-Media-Plattformen aus, doch jetzt spricht die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (†31) erstmals über das Erlebte. Im Gespräch mit der britischen "The Sun" verrät Kate Cassidy auch, warum sie ihren Liebsten alleine in Argentinien zurückgelassen hat.

Cassidy: "Hatten Verantwortung"

„Wir hatten Verantwortung – auch für unseren Hund“, erklärt Cassidy. Sie sei noch immer vollkommen verwirrt und zutiefst schockiert über das, was geschehen ist. „Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte“, erklärt die 25-Jährige. Bei ihrer Abreise am 14. Oktober sei Liam in guter Verfassung gewesen. Zwei Tage später brach Cassidys Welt zusammen, als sie den Anruf mit der Todesmeldung bekam. Bis heute hoffe sie, dass sie aufwacht und alles nur ein schlechter Traum war.





Rückfall bleibt Rätsel

Sie könne sich nicht erklären, warum Payne wieder Drogen konsumiert habe. "Er war mental in einem guten Zustand." Seit ihr Partner verstorben ist, rufe sie täglich seine Mailbox an, nur um noch einmal seine Stimme zu hören. Man habe sogar kurz vor seinem Tod darüber gesprochen, dass man heiraten wolle. Dazu kam es leider nicht mehr, aber Kate sehe Liam jetzt als eine Art Schutzengel.