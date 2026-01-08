Alles zu oe24VIP
Khamzat Chimaev
Kämpfer in Wien

Mega-Hype um UFC-Champion in der Wiener City

08.01.26, 18:56
UFC-Champion Khamzat Chimaev spazierte durch die Wiener Innenstadt und löste einen Polizeieinsatz aus - Selfies für die Cops inklusive.

Der als „Borz“ bekannte MMA-Kämpfer Khamzat Chimaev hält sich derzeit in der österreichischen Hauptstadt auf. Neben Trainingseinheiten nutzte Khamzat Chimaev seinen Aufenthalt auch für einen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt. Zunächst stand Sport auf dem Programm. In einem Gym im 23. Bezirk trainierte Chimaev gemeinsam mit zahlreichen jungen Sportlern. Für viele der Nachwuchsathleten wurde das Training mit dem UFC-Star zu einem besonderen Erlebnis.

Spaziergang durch die City

Später ging es für Chimaev gemeinsam mit Freunden in die Innenstadt. Am Graben versammelten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Fans um den Kämpfer. Auf TikTok kursieren Videos, die zeigen, wie Dutzende Menschen den UFC-Star durch die City begleiteten. Autogramme, Fotos und Selfies gehörten selbstverständlich dazu.

Auch Polizeibeamte waren vor Ort – allerdings ohne Hektik. In den Videos ist zu sehen, wie die Beamten entspannt mit Chimaev plaudern und sogar Selfies mit ihm machen. Der gesamte Auftritt verlief ruhig und friedlich. Kein Wunder - anlegen sollte man sich besser nicht mit ihm...

