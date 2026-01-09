Neujahrskonzert: Chartsturm nach TV-Flop

Alle Jahre wieder! Das Neujahrskonzert stellt alle Pop, Rock- und Schlager-Stars in den Schatten und sichert sich schon Platz 1 bei iTunes. Am 26. Jänner sollen dann die Austria Top 40 folgen. Zum 26. Mal in Serie!

Absoluter Minus-Wert im TV – nur mehr 839.000 ORF-Zuseher, aber Chart-Sturm bei iTunes. Die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin erobern mit dem „Neujahrskonzert“ Platz 1 in den eher Poplastigen iTunes-Charts. Und lassen damit auch die Kultrocker von Alter Bridge sowie Schlager-Königin Melissa Naschenweng, die mit der Deluxe Version "Alpenbarbie - Rosa Dynamit" noch Aufholbedarf hat, hinter sich.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© APA/WIENER PHILHARMONIKER/DIETER NAGL

Für die Philharmoniker ist das ein erster richtungsweisender Schritt zum nächsten Chart-Triumph. Am 16, Jänner kommt dann ja auch die CD mit allen 20 Stücken rund um die Premieren von Josephines Weinlichs „Sirenen Lieder“ oder dem „Rainbow Waltz“ von Florence Price und den ewigen Klassikern wie dem „Radetzky-Marsch“ und dem „Donauwalzer“.

© Sony Music

Und damit haben die Philharmoniker dann auch zum 26. Mal in Folge Platz1 in den offiziellen Austria Top 40 Charts im Visier. Ein Rekord für die Ewigkeit. Der wird aber frühestens am 26 Jänner in der Chart-Show auf ö3 verkündet.