Paukenschlag: Neujahrskonzert schafft nur mehr 839.000 Zuseher

Im Vorjahr erstmals unter einer Millionen TV-Zuseher. Jetzt der totale ORF-Absturz: das Neujahrskonzert begeisterte heuer nur mehr 839.000 Seher.

Jahreslang war es Tradition. Das Neujahrkonzert beschert dem ORF die erste Millionen-Show des Kalenderjahres. Bis zu 1,265 Millionen Zuseher schunkelten beim „Radetzky-Marsch“ mit. Doch jetzt das totale TV Beben. Yannick Nézet-Séguin und die Wiener Philharmoniker konnten am 1., Jänner nur mehr 839.000 Zuseher vor den ORF2 Bildschirmen fesseln. Die nächste ORF-Watschen, nachdem man schon 2025 mit dem Neujahrskonzert das erste Mal unter die Millionen-Grenze schlitterte.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© APA/WIENER PHILHARMONIKER/DIETER NAGL

Dabei begann es 2026 sogar noch schlimmer. Bei der Eröffnung mit der Ouvertüre zur Strauss-Operette "Indigo und die vierzig Räuber" waren gar nur 709.000 ORF Zuseher dabei. Wenigstens der Markanteil stimmte: 52 Prozent.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Mit dem Pausenfilm „Der Zauber der Kunst“ legte der ORF leicht zu: 774.000 Seher. Zum Finale mit dem „Donauwalzer“ waren dann im Schnitt 839.000 Zuseher dabei. Ein Marktanteil von 51 Prozent.

© ORF

Der Quoten-Absturz zeichnete sich schon in den letzten Jahren ab: 2023 klatschen bei Franz Welser Möst noch bis zu 1,18 Millionen ORF-Seher beim Neujahrskonzert mit. 2024 waren dann bei Christian Thielemann „nur“ mehr 1,114 Millionen Zuseher dabei und 2025 verfehlte man mit Riccardo Muti erstmals die TV-Million. Nur 923.000 Zuseher, noch schlechter als das Minus-Jahr 2020 (940.000 Zuseher, Andris Nelsons).

© Marco Borggreve

Jetzt wurde mit Yannick Nézet-Séguin der absolute Tiefpunkt erreicht. 2027 soll es der Russe Tugan Sokhiev besser machen.