Jennifer Lopez lieferte Neujahrskonzert voll Sex
Jennifer Lopez lieferte Neujahrskonzert voll Sex

01.01.26, 11:41
Heiß, heißer, Jennifer Lopez. Die Pop-Queen versexte mit ihrem Silvester-Konzert Las Vegas. 

Von wegen .“What happens in Vegas, stays in Vegas - z. dt. „Was in Las Vegas passiert bliebt in Las Vegas! Jennifer Lopez, die schon im Sommer mit ihren pikanten Hit- und Sex-Feuerwerk „Up All Night“ Europa erröten ließ, zündete jetzt zu Silvester im Colosseum die heißeste Pop(o)-Show des Jahres. Eine Orgie der Sinne in der Stadt der Sünde.

© Getty Images for Live Nation

© Getty Images for Live Nation

Vom Opener „Let Me Entertain You“ bis zum Finale “Let’s Get Loud” setzte J.LO für 4.000 Fans zwei Stunden lang auf puren Sex. Auftritt als heiße Spinnenfrau in einem Hauch von Transparent-Nichts, in einer Reihe an immer knapper und verruchter werdenden Bodys und als Sex-Domtöse inklusive. Alle Hits – von „Jenny From the Block“ über „Dance Again“ bis „On The Floor“ ja sowieso.

© Getty Images for Live Nation

© Getty Images for Live Nation

© Getty Images for Live Nation

Dazu gab’s viel Popowackeln, das eine oder andere „Motherfucker“ und viel knisterndes Erotik-Zwischenspiel mit ihren halbnackten Tänzern, mit denen sie ja u.a. schon in Budapest nicht ganz jungendfrei am Lotterbett herumtobte und mit denen sie es jetzt noch bis zu 3.Jänner in Las Vegas ganz bunt treibt.

