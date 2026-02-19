Die Vorwürfe gegen Andrew wiegen schwer.

Donnerstag: Berichten des Senders BBC zufolge wurde Andrew Mountbatten im Zusammenhang mit der Affäre um Jeffrey Epstein festgenommen.

Der Straftatbestand lautet "misconduct in public office". Dieser bezieht sich im britischen Recht auf Amtsträger , die ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder vernachlässigen. Bisher gibt es jedoch weder von der Polizei noch vom Buckingham-Palast eine offizielle Bestätigung der Festnahme.

Titel und Privilegien verloren

Der 66-Jährige hat durch seine Verbindung zum US-Sexualstraftäter Epstein bereits in den vergangenen Jahren seine gesamte gesellschaftliche Stellung verloren. Nachdem er 2019 von allen royalen Pflichten zurücktreten musste, zog König Charles III. im Oktober weitere Konsequenzen und entzog ihm den Prinzentitel. Erst in der vergangenen Woche folgte der nächste Schlag: Andrew musste sein langjähriges Anwesen, die Royal Lodge in Windsor, endgültig räumen.

Darum drehen sich die Ermittlungen

Vergleich 2022: Zwar legte er 2022 eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte, mit einem Vergleich bei. Giuffre beging im April dieses Jahres Suizid.

Neuer Vorwurf: Nun prüft die Polizei im Thames Valley einen weiteren Vorwurf. Dabei geht es um eine Frau, die zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.

Was hat er verraten: Hat Andrew Staatsgeheimnisse weitergegeben? Ihm wird nun "misconduct in public office" vorgeworfen. Dieser bezieht sich im britischen Recht auf Amtsträger, die ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder vernachlässigen.

Wie es nun weitergeht, ist unklar.