Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Prinz Andrew Skandal
© APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Epstein-Fall

Andrew festgenommen: Hat er Staatsgeheimnisse ausgeplaudert?

19.02.26, 11:50
Teilen

Die Vorwürfe gegen Andrew wiegen schwer. 

Donnerstag: Berichten des Senders BBC zufolge wurde Andrew Mountbatten im Zusammenhang mit der Affäre um Jeffrey Epstein festgenommen.

Mehr zum Thema

Der Straftatbestand lautet "misconduct in public office". Dieser bezieht sich im britischen Recht auf  Amtsträger , die ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder vernachlässigen. Bisher gibt es jedoch weder von der Polizei noch vom Buckingham-Palast eine offizielle Bestätigung der Festnahme.

Fergie Andrew York
© Getty Images

Titel und Privilegien verloren

Der 66-Jährige hat durch seine Verbindung zum US-Sexualstraftäter Epstein bereits in den vergangenen Jahren seine gesamte gesellschaftliche Stellung verloren. Nachdem er 2019 von allen royalen Pflichten zurücktreten musste, zog König Charles III. im Oktober weitere Konsequenzen und entzog ihm den Prinzentitel. Erst in der vergangenen Woche folgte der nächste Schlag: Andrew musste sein langjähriges Anwesen, die Royal Lodge in Windsor, endgültig räumen.

Darum drehen sich die Ermittlungen

  • Vergleich 2022: Zwar legte er 2022 eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte, mit einem Vergleich bei. Giuffre beging im April dieses Jahres Suizid.
  • Neuer Vorwurf: Nun prüft die Polizei im Thames Valley einen weiteren Vorwurf. Dabei geht es um eine Frau, die zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.  
  • Was hat er verraten: Hat Andrew Staatsgeheimnisse weitergegeben? Ihm wird nun "misconduct in public office" vorgeworfen. Dieser bezieht sich im britischen Recht auf Amtsträger, die ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder vernachlässigen. 

Wie es nun weitergeht, ist unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen