Helene Fischer und Silbereisen
© ZDF/Screenshot

"Schlagerchampions"

Nach Babypause: Helene Fischer kehrt für Silbereisen auf die Bühne zurück

09.01.26, 13:19
Teilen

Helene Fischer ist zurück! Nach der Babypause betritt die Schlagerqueen am Samstagabend bei Florian Silbereisens „Schlagerchampions“ erstmals wieder die große Bühne – live, ohne Proben und mit ihren größten Hits. 

Es ist offiziell: Helene Fischer kehrt zurück auf die große Bühne! Nach ihrer Babypause wird die Schlagerqueen wieder ihre größten Hits präsentieren – und das ausgerechnet bei ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen. In seiner „Schlagerchampions“-Eurovisionsshow am Samstagabend (ARD, 20.15 Uhr) wird sie live auftreten.

Mehr lesen: 

Für diesen besonderen Auftritt durften die Fans mitbestimmen, welche Songs sie hören möchten. Laut Bild  wird selbstverständlich ihr Megahit „Atemlos“ dabei sein. Sobald Helene Fischer die Bühne betritt, verwandelt sich die Live-Show in eine echte Mega-Party.

Silbereisen jubelt

Auch Gastgeber Florian Silbereisen kann seine Vorfreude kaum verbergen: „Helene wird bei den ‚Schlagerchampions‘ wirklich zum allerersten Mal wieder eine große Bühne betreten. Sie wird vorher nicht in der Halle sein und auch nicht proben! Das ist für sie ganz ungewohnt, da sie sonst alles akribisch wochenlang bis ins letzte Detail vorbereitet. Diesmal wird alles anders: Ich werde Helene überraschen – und ich bin sehr gespannt, was passiert …!“


 

Laut Bild wird Helene Fischer tatsächlich erst am Samstag nach Berlin kommen und ohne vorherige Proben auftreten. Das Jahr 2026 markiert damit ihr großes Comeback nach der Geburt ihrer zweiten Tochter. Gleichzeitig feiert sie ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit der großen „360 Grad Stadion Tour“, die vom 10. Juni bis 17. Juli in Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, Wien, Zürich und München Halt macht.

