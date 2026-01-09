Let’s Dance bricht Tabus – zwei gleichgeschlechtliche Paare möglich

Die 19. Staffel der beliebten Tanzshow wartet mit großen Namen auf. Auch eine "Popstars"-Legende ist dieses Jahr dabei.

Der Tanzboden von „Let’s Dance“ wird bald wieder zum Schauplatz spektakulärer Auftritte: Ende Februar oder Anfang März startet die 19. Staffel, und die Fans dürfen sich schon jetzt auf spannende Neuigkeiten freuen. Zwei weitere prominente Teilnehmer stehen bereits im Fokus – darunter ein besonders beliebter Entertainer.

Mehr lesen:

Nach Informationen von Bild wird Ross Antony (51) in der kommenden Staffel über das Parkett wirbeln. Der Entertainer, Schlagersänger und TV-Star zählt seit Jahren zu den größten Gute-Laune-Garanten im deutschen Fernsehen. Der aus Bridgnorth in den englischen Midlands stammende Künstler wurde 2001 durch die Casting-Show „Popstars“ bekannt, wo er Giovanni Zarrella (47) kennenlernte. Gemeinsam wurden sie Teil der Band Bro’Sis, die mit dem Song „I Believe“ einen Nummer-1-Hit landete. Inzwischen hat sich Antony als erfolgreicher Schlagerstar etabliert. RTL hat auf Anfrage die Teilnahme Antonys bisher nicht bestätigt.

Gleichgeschlechtliche Tanzpaare möglich?

Bereits jetzt brodelt die Gerüchteküche. Ross Antony ist seit 2017 offiziell mit seinem Mann Paul Reeves (51) verheiratet. Hinter den Kulissen wird spekuliert, ob er womöglich mit einem männlichen Tanzpartner antreten könnte. Hintergrund ist unter anderem Kandidatin Vanessa „Nessi“ Borck (29), die als Teil des Influencer-Duos „Coupleontour“ bekannt wurde und mit einer Partnerin tanzen soll. Sie hatte zuletzt als „Princess Charming“ nach der großen Liebe gesucht. RTL hat die Tanzpaarungen bislang noch nicht offiziell bestätigt.

Ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar wäre für „Let’s Dance“ allerdings keine Premiere. 2019 tanzte Kerstin Ott (43) mit Profitänzerin Regina Luca (37). Zwei Jahre später bildeten Nicolas Puschmann, der ehemalige „Prince Charming“, und Profitänzer Vadim Garbuzov erstmals ein männliches Tanzpaar – und schafften es bis ins Finale. Mit Ross Antony und Vanessa Borck könnte die neue Staffel nun sogar zwei gleichgeschlechtliche Tanzpaare präsentieren.