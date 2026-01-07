"Let's Dance" 2026: RTL enthüllt nächsten großen Namen nach Sonya Kraus

Ein Kult-Moderator wird in der diesjährigen Staffel neben Sonya Kraus und weiteren TV-Stars über das Parkett wedeln.

RTL schraubt weiter an der Spannung rund um „Let’s Dance“ 2026. Nach mehreren bereits bestätigten Namen – darunter auch GZSZ-Star Jan Kittmann – ist nun ein weiterer prominenter Teilnehmer fix: Simon Gosejohann wird in der kommenden Staffel das Tanzparkett betreten. Der Comedian zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern von ProSieben und genießt dort Kultstatus.

Vorfreude auf die Aufgabe

Mit Gosejohann holt sich RTL einen Kandidaten, den viele Zuseherinnen und Zuseher vor allem aus Formaten mit versteckter Kamera, schrägem Witz und unkonventionellem Humor kennen. Für den Entertainer selbst hat die Zusage einen besonderen Stellenwert. Gegenüber RTL sagt er: „Dass ich da dabei sein darf, ist für mich einfach nur die Krönung!“

Zugleich bezeichnet er „Let’s Dance“ als „die letzte große Abendshow“ im deutschen Fernsehen – ein Ritterschlag für das Erfolgsformat.

Ohne Vorerfahrung, aber mit Ehrgeiz

Gerade Comedians tun sich bei „Let’s Dance“ traditionell schwer, nicht zuletzt wegen der strengen Bewertungen von Joachim Llambi. Zwar zeigte Ingolf Lück 2018 mit seinem Sieg, dass Entertainer durchaus ganz nach oben tanzen können, für Simon Gosejohann ist die Welt des Standard- und Lateintanzes jedoch völliges Neuland.

Dass er bislang keinerlei Tanzerfahrung mitbringt, verschweigt er nicht. An Einsatz mangelt es ihm dennoch nicht. „Ich nehme diese Show wahnsinnig ernst. Ich nehme diesen Sport wahnsinnig ernst“, betont er – und macht damit klar, dass er den Wettbewerb keinesfalls auf die leichte Schulter nimmt.