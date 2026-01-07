Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Let's Dance
© Getty Images

TV-Legende

"Let's Dance" 2026: RTL enthüllt nächsten großen Namen nach Sonya Kraus

07.01.26, 11:41
Teilen

Ein Kult-Moderator wird in der diesjährigen Staffel neben Sonya Kraus und weiteren TV-Stars über das Parkett wedeln. 

RTL schraubt weiter an der Spannung rund um „Let’s Dance“ 2026. Nach mehreren bereits bestätigten Namen – darunter auch GZSZ-Star Jan Kittmann – ist nun ein weiterer prominenter Teilnehmer fix: Simon Gosejohann wird in der kommenden Staffel das Tanzparkett betreten. Der Comedian zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern von ProSieben und genießt dort Kultstatus.

Mehr lesen: 

Vorfreude auf die Aufgabe

Mit Gosejohann holt sich RTL einen Kandidaten, den viele Zuseherinnen und Zuseher vor allem aus Formaten mit versteckter Kamera, schrägem Witz und unkonventionellem Humor kennen. Für den Entertainer selbst hat die Zusage einen besonderen Stellenwert. Gegenüber RTL sagt er: „Dass ich da dabei sein darf, ist für mich einfach nur die Krönung!“


 

Zugleich bezeichnet er „Let’s Dance“ als „die letzte große Abendshow“ im deutschen Fernsehen – ein Ritterschlag für das Erfolgsformat.

Ohne Vorerfahrung, aber mit Ehrgeiz

Gerade Comedians tun sich bei „Let’s Dance“ traditionell schwer, nicht zuletzt wegen der strengen Bewertungen von Joachim Llambi. Zwar zeigte Ingolf Lück 2018 mit seinem Sieg, dass Entertainer durchaus ganz nach oben tanzen können, für Simon Gosejohann ist die Welt des Standard- und Lateintanzes jedoch völliges Neuland.

Dass er bislang keinerlei Tanzerfahrung mitbringt, verschweigt er nicht. An Einsatz mangelt es ihm dennoch nicht. „Ich nehme diese Show wahnsinnig ernst. Ich nehme diesen Sport wahnsinnig ernst“, betont er – und macht damit klar, dass er den Wettbewerb keinesfalls auf die leichte Schulter nimmt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden