Gepäck-Drama und Verspätungs-Chaos um Priscilla Presley in Wien

Ein verlorener Kosmetikkoffer sorgt derzeit für unfreiwillige Wartezeiten in Wien-Margareten, wo Fans und Presse geduldig auf das Eintreffen einer durch Hindernisse aufgehaltenen Priscilla Presley hoffen.

Die mit Spannung erwartete Eröffnung der Ausstellung „Elvis & Priscilla“ beim Altwarenmarkt der 48er-Tandler verzögert sich zur Stunde unerwartet. Priscilla Presley lässt ihre Fangemeinde und die versammelte Medienlandschaft derzeit bereits seit über einer Stunde ausharren – ein Umstand, der jedoch weniger auf Star-Allüren als vielmehr auf ein klassisches Reise-Malheur zurückzuführen ist.

Kosmetikkoffer auf Irrwegen

Wie die Begleiter der Elvis-Witwe verlauteten, ist ihr Reisegepäck bei der Ankunft in Wien nicht am Zielflughafen eingetroffen. Besonders schmerzlich: Mit den Koffern blieb auch ihr privates Equipment für das gewohnt makellose Erscheinungsbild aus. In einer Situation, in der die Presse auf jedes Detail achtet, erweist sich das Fehlen des Kosmetikkoffers für die Stilikone als logistische wie persönliche Hürde.

Fans zeigen Langmut

Trotz der beachtlichen Verspätung ist die Stimmung vor Ort in Wien-Margareten weiterhin von Vorfreude geprägt. Die wartenden Bewunderer, zeigen Verständnis für die missliche Lage der 80-Jährigen. Man ist sich einig: Auf eine Legende wartet man im Zweifelsfall auch etwas länger – insbesondere, wenn die Tücken des modernen Flugverkehrs die Regie führen.

Hoffentlich lässt sich das Problem bald lösen, denn es stehen noch weitere Termine auf dem Programm: Freitag, der 13. März, steht ganz im Zeichen der persönlichen Aufarbeitung. In ihrem Wiener Domizil, dem traditionsreichen Hotel Intercontinental, bittet sie zu „An Evening with Priscilla Presley“. Das Publikum erwartet eine hochemotionale Retrospektive ohne Tabus. Im Interview mit oe24 skizzierte sie bereits den Rahmen dieses Abends: „Es ist eine Reise durch mein Leben mit allem Drum und Dran: das Gute sowie das Schlechte und auch der Schmerz.“