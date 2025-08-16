Todesdrama um Priscilla Presley: Neue Klage offenbart Schreckliches

Hat Priscilla Presley ihre eigene Tochter medizinisch im Stich gelassen? Eine neue Klage wirft der 80-Jährigen genau das vor – und spricht von einem dramatischen Schritt.

Die Vorwürfe könnten kaum schwerer wiegen: In einer aktuellen Klage gegen Priscilla Presley (80) wird behauptet, sie habe den frühen Tod ihrer Tochter Lisa Marie nicht nur in Kauf genommen – sondern sogar aktiv begünstigt. Das einzige Kind von Elvis Presley starb im Jänner 2023 mit nur 54 Jahren. Zunächst ging man von einem Herzstillstand aus, später wurde ein Dünndarmverschluss als Todesursache festgestellt.

Klage mit explosiven Details

Laut den Klägern, ehemaligen Geschäftspartnern von Lisa Marie Presley, soll Priscilla kurz nach der Krankenhauseinlieferung ihrer Tochter den „Stecker gezogen“ haben – und das entgegen Lisas mutmaßlichem Wunsch, ihr Leben zu verlängern. So steht es laut Berichten in Gerichtsdokumenten, die dem US-Magazin „US Weekly“ vorliegen.

Die Kläger behaupten, Priscilla Presley habe ihrer Tochter medizinische Hilfe verweigert. Damit habe sie verhindert, dass Lisa Marie weitere Schritte zur Absetzung ihrer Mutter als alleinige Treuhänderin ihres Lebensversicherungstrusts unternehmen konnte. Der geforderte Schadenersatz: über 50 Millionen Dollar. Der Vorwurf lautet auf Betrug und Vertragsbruch. Für Priscilla gilt die Unschuldsvermutung.

Erbstreit als Hintergrund?

Nach dem Tod ihrer Tochter hatte Priscilla Presley betont, sie habe sich schon länger Sorgen um Lisa Marie gemacht. Die Sängerin soll laut Medienberichten schon Monate zuvor über starke Bauchschmerzen geklagt haben, aber keinen Arzt aufgesucht haben. Der Gerichtsmediziner machte später einen Zusammenhang mit einer früheren Operation zur Gewichtsreduktion geltend.

Die Kläger vermuten ein Motiv: Laut ihnen wollte Priscilla Presley durch ihr Handeln wieder die Kontrolle über den Nachlass von Elvis Presley gewinnen.

Anwalt spricht von Rufmord

Priscillas Anwalt wies die Vorwürfe scharf zurück. Die Klage sei „eine der beschämendsten, lächerlichsten, anzüglichsten und unbegründetsten“, die er je erlebt habe. Es handle sich um einen „traurigen und bösartigen Versuch“, den Ruf der 80-Jährigen zu schädigen. Hintergrund sei laut Anwalt ein Racheakt: Priscilla Presley hatte zuvor selbst Klage gegen die Geschäftspartner eingereicht – unter anderem wegen des Verdachts auf finanziellen Missbrauch älterer Menschen. Ihr Anwalt vermutet ein rein finanzielles Interesse hinter den neuen Vorwürfen.