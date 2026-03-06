Schwer verletzter Welpe "Atsu" neben Müllraum entdeckt

Ein schwer verletzter Welpe sorgt derzeit in Wien für große Betroffenheit. Der vier Monate alte Hund wurde im 23. Bezirk entdeckt und musste sofort in eine Tierklinik gebracht werden.

Ein vier Monate alter Welpe kämpft sich in Wien zurück ins Leben. Atsu wurde im 23. Bezirk schwer verletzt entdeckt, wo der junge Hund allein neben einem Müllraum lag. Eine Finderin reagierte sofort und brachte den Welpen umgehend in eine Tierklinik, wo rasch klar wurde, wie ernst die Situation war. Atsu hatte einen Bruch des Unterschenkels.

Tierärztinnen und Tierärzte stellten fest,dass eine massive Krafteinwirkung zu dieser Verletzung geführt haben muss. Ob der Welpe angefahren wurde oder ihm bewusst Gewalt angetan wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Atsu hatte einen Bruch des Unterschenkels, verursacht durch eine massive Gewalteinwirkung. © TierQuartTier Wien

Bei der Untersuchung zeigte sich außerdem ein weiteres Problem, denn Atsu trägt zwar einen Mikrochip, dieser war jedoch nicht registriert. Dadurch konnte kein Besitzer ermittelt werden und bisher hat sich auch niemand nach dem jungen Hund erkundigt.

Operation bringt erste Hoffnung

Nach der Diagnose operierten Tierärztinnen und Tierärzte den Welpen umgehend und versorgten den Bruch chirurgisch, wobei das verletzte Bein stabilisiert wurde. Die Operation verlief gut und auch die erste Nachkontrolle stimmt vorsichtig optimistisch.

Jetzt braucht Atsu vor allem Ruhe, damit das verletzte Bein heilen kann. Außerdem erhält der Welpe Schmerzmittel und Antibiotika, während Tierärztinnen und Tierpfleger den Verband regelmäßig kontrollieren. Für einen vier Monate alten Hund ist diese Phase eine große Herausforderung, weil Welpen in diesem Alter normalerweise neugierig ihre Umgebung entdecken und ausgelassen spielen.

Schon wieder ein verletzter Welpe gefunden: Atsu kämpft sich zurück ins Leben. © TierQuartTier Wien

"Solche Fälle gehen uns immer sehr nahe. Gerade bei einem so jungen Welpen ist es besonders tragisch, weil er sich mitten in einer wichtigen Prägephase befindet. In diesem Alter sollten Hunde eigentlich Sicherheit, Vertrauen und positive Erfahrungen sammeln und nicht solche Verletzungen erleiden", sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien.

Der junge Hund wird derzeit im TierQuarTier medizinisch betreut und umsorgt, während sich das Team gleichzeitig darum kümmert, dass er sich möglichst gut erholen kann. Sobald Atsu vollständig genesen ist, soll für ihn ein liebevolles Zuhause gefunden werden.

Stadt bittet um Hinweise

Das Veterinäramt der Stadt Wien und das TierQuarTier hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, da möglicherweise jemand den jungen Hund erkennt oder Angaben zu seiner Herkunft machen kann.Hinweise nimmt das Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter der Telefonnummer 01/4000-8060 entgegen.

Der Fall erinnert auch an eine wichtige gesetzliche Verpflichtung in Österreich, denn Hunde müssen gechippt und in der Heimtierdatenbank registriert werden. Erst durch diese Registrierung können entlaufene oder aufgefundene Tiere rasch ihren Besitzerinnen und Besitzern zugeordnet werden.

Das Aussetzen von Tieren ist gesetzlich verboten und kann Geldstrafen von bis zu 7.500 Euro nach sich ziehen.