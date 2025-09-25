Traurige Bilanz nach Sommer: immer mehr herrenlose Tiere

Viele Menschen - gerade in großen Städten - vereinsamen immer mehr, und suchen ihr Heil mitunter in Social Media, oder sie schaffen sich ein Haustier an. Umso unverständlicher, dass die Zahl der ausgesetzten Tiere in Wien zuletzt rapide zugenommen hat.

Die Sommermonate zählen traditionell zu den intensivsten Zeiten für Tierasyle, etwa für das TierQuarTier Wien. Auch heuer zeigt sich wieder ein trauriges Bild: Zahlreiche Hunde, Katzen und Kleintiere mussten von der Tierrettung der Stadt Wien geholt werden . Viele von ihnen in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, schwer verletzt oder auf grausame Art und Weise ausgesetzt.

Eine furchtbare Statistik

Von Anfang Juni bis Mitte September 2025 hat das TierQuarTier insgesamt 950 Tiere aufgenommen: Über 200 Hunde, davon 105 Fundtiere – 59 von ihnen konnten wieder zu ihren Besitzern zurückkehren, der Rest sucht nun nach einem neuen, liebevollen Zuhause. Mehr als 600 Katzen, davon über 470 Fundtiere – nur 120 wurden von ihren Haltern wieder abgeholt. 100 Kleintiere, davon ist lediglich ein einziges von den Besitzern retour genommen worden.

Tiere chippen lassen

"Viele Tiere kommen in sehr kritischem Zustand zu uns. Unterernährt, stark verletzt oder krank. Gerade in den Sommermonaten ist das für unser Team eine enorme Herausforderung“, erklärt TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda. Und Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts, ergänzt: "Damit gerade entlaufene Katzen schnell wieder zu ihren Besitzenn zurückgebracht werden können, sollten alle Katzen, auch Wohnungskatzen, gechippt und registriert werden.“

Vor der Anschaffung eines Haustieres gut überlegen

Abschließend betont das TierQuarTier Wien, wie wichtig eine wohlüberlegte Entscheidung vor der Anschaffung eines Tieres ist: "Ein Haustier bedeutet Verantwortung für viele Jahre. Wer sich ein Tier ins Leben holt, übernimmt eine große Verpflichtung – emotional wie auch finanziell. Bitte überlegen Sie sich diesen Schritt sehr gut, um späteres Leid und Aussetzungen zu verhindern.“