Kater Spot galt seit fast einem Jahr als vermisst. In einer Garage in der Donaustadt wurde er nun entdeckt und ins TierQuarTier Wien gebracht. Dank Mikrochip und Registrierung konnte er noch am selben Tag zurück zu seiner erleichterten Familie.

Die Familie von Kater Spot hatte sich mit dem Schlimmsten abgefunden. Fast ein Jahr lang fehlte jede Spur von der Samtpfote. Umso größer war die Erleichterung, als vergangene Woche plötzlich das Telefon klingelte. In einer Garage im 22. Wiener Bezirk lag Spot zwischen Kartons und Werkzeug, lebendig und völlig entkräftet.

Die Finder handelten schnell und verständigten die Tierrettung. Noch am selben Tag wurde Spot ins TierQuarTier Wien gebracht. Beim Routinecheck zeigte sich, dass er gechippt und korrekt in einer Heimtierdatenbank registriert war. Nur wenig später konnten die Halter ihren vermissten Kater wieder in die Arme schließen.

Wiedersehen nach einem Jahr: Vermisster Kater Spot kehrt zu seiner Familie zurück. © TierQuarTier

"Ein kleines Wunder"

"Solche Momente sind einfach unbezahlbar. Wenn ein Tier nach so langer Zeit wieder in die Arme seiner Familie zurückkehrt, ist das pure Freude", so TierQuarTier-Betriebsleiter. Auch die Familie konnte kaum fassen, was gerade geschah. "Wir hätten nie gedacht, dass wir Spot jemals wiedersehen. Es fühlt sich an wie ein kleines Wunder", freute sich die Familie.

Die Geschichte zeigt, wie wichtig Mikrochips und deren Registrierung sind. Ein Chip allein genügt nicht, erst die richtigen Kontaktdaten in der Datenbank machen eine Rückführung möglich. "Nur wenn die Kontaktdaten aktuell und richtig registriert sind, können wir Besitzerinnen und Besitzer kontaktieren. Das ist der entscheidende Schritt, um Tier und Mensch wieder zusammenzuführen", erklärt Benda.

Fundtiere bitte nicht einfach behalten

Das TierQuarTier erinnert außerdem daran, gefundene Tiere nie einfach mitzunehmen. Viele Katzen, die herrenlos wirken, haben ein Zuhause und werden schmerzlich vermisst. Wer ein Tier entdeckt, sollte sich an das Fundservice oder an eine Tierarztpraxis in der Nähe wenden, um einen möglichen Chip überprüfen zu lassen.