Qualzucht-Alarm: TierQuarTier Wien meldet Rekordzahl an Faltohrkatzen

88 Scottish Fold Katzen wurden heuer im TierQuarTier Wien aufgenommen. Laut Betriebsleiter Thomas Benda ein trauriger Rekord, denn 2020 waren es lediglich vier Tiere im ganzen Jahr. Veterinäramt und Tierärztekammer sprechen von einem alarmierenden Anstieg kranker Zuchttiere.

Die Zahl abgegebener Scottish Fold Katzen im TierQuarTier Wien steigt dramatisch. Zwischen Jänner und Oktober wurden bereits 88 Tiere aufgenommen. In sozialen Netzwerken werden Scottish Fold Katzen als süße Trendtiere gefeiert, doch im Tierheim zeigt sich die grausame Realität dieser Qualzucht. Das markante Merkmal dieser Rasse, die geknickten Ohren, ist das sichtbare Zeichen einer schweren Erbkrankheit. Die sogenannte Osteochondrodysplasie verursacht Fehlbildungen am gesamten Skelett. "Die Faltohren entstehen durch eine genetische Mutation, die zu Knochen- und Knorpelfehlbildungen führt", so Manfred Hochleithner von der Wiener Tierärztekammer. Die betroffenen Tiere zeigen ein verändertes Gangbild, bewegen sich kaum, vermeiden Sprünge und wirken häufig ruhig. Dieses Verhalten wird oft fälschlich als Gelassenheit interpretiert, obwohl es tatsächlich Ausdruck ständiger Schmerzen ist.

Besorgniserregender Trend

Die Zahl der aufgenommenen Tiere steigt seit Jahren deutlich an. Im Jahr 2020 wurden im TierQuarTier nur vier Scottish Fold Katzen registriert, im Jahr 2024 waren es bereits 69. Heuer sind es mit Stand Oktober schon 88. "Ein trauriger Trend in den letzten Jahren", sagt Thomas Benda, der Betriebsleiter des TierQuarTier Wien. Besonders auffällig ist, dass viele Tiere unkastriert ins Heim gebracht werden. Dadurch steigt das Risiko unkontrollierter Vermehrung und noch mehr Tierleid. Manche Katzen müssen schon in jungem Alter eingeschläfert werden, weil die Fehlbildungen zu extremen Schmerzen führen. "Eine Heilung ist nicht möglich", warnt Hochleithner.

Im Zeitraum von Jänner bis Oktober dieses Jahres wurden 88 Scottish Fold Katzen aufgenommen. © TierQuarTier

Strafen bis zu 7.500 Euro drohen

Die österreichische Gesetzeslage spricht eine klare Sprache. "Das Tierschutzgesetz verbietet die Zucht, den Import, den Erwerb, die Vermittlung und die Weitergabe von Tieren mit Qualzuchtsymptomen", erklärt Ruth Jily, die Leiterin des Wiener Veterinäramts. Eine Ausnahme besteht nur für Tiere aus Tierheimen, um ihnen trotz Erkrankung ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen. Scottish Fold Katzen dürfen weder auf Ausstellungen gezeigt noch in Werbung dargestellt werden.

Dennoch finden Käuferinnen und Käufer über soziale Netzwerke immer wieder den Weg zu illegalen Züchterinnen und Züchtern. "Wer sich wissentlich eine Scottish Fold Katze nimmt, erwirbt nicht nur ein krankes Tier, sondern verstößt damit auch gegen das Tierschutzgesetz", mahnt Jily. Das Veterinäramt ermittelt gegen illegale Vermehrer und zeigt diese regelmäßig an. Wer erwischt wird, riskiert Geldstrafen von bis zu 7.500 Euro.

Auch die Stadt Wien setzt auf Aufklärung statt Ignoranz. "Verhindern Sie Tierleid, indem Sie keine illegalen Vermehrer unterstützen", appelliert Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Wer sich ein Haustier wünscht, sollte nicht dem äußeren Schein folgen, sondern sich umfassend informieren.