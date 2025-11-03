Kuscheldecken bis Leckerlis: TierQuarTier startet Weihnachtsaktion

Auch heuer haben alle tierischen Bewohner des TierQuarTiers Wien – Hunde, Katzen und Kleintiere – ihre Wunschzettel geschrieben.

Im TierQuarTier Wien beginnt die Adventzeit mit einer berührende Tradition: die Weihnachtswunschaktion. Hunde, Katzen und Kleintiere "schreiben" Wunschzettel. Auf kleinen Kärtchen stehen keine teuren Forderungen, sondern einfache Herzenswünsche wie eine kuschelige Decke, ein Lieblingsspielzeug oder ein paar Leckerlis.

Auch 2025 stehen die festlich geschmückten Wunschbäume bei treuen Partnern. Im "Futterhaus" Korneuburg, bei Dehner Gerasdorf und im Hornbach Stadlau warten die Wunschkärtchen auf mitfühlende Hände. Wer eines abnimmt und das Geschenk direkt im Markt abgibt, schenkt einem Tier einen wertvollen Lichtblick.

Kleine Wünsche, große Wirkung: Das TierQuarTier Wien startet seine Weihnachtsaktion 2025. © TierQuarTier Wien

Wunschbaum zum Mitmachen für Unternehmen

Erstmals können sich auch Unternehmen, Organisationen und Geschäfte beteiligen. Sie dürfen ihren eigenen Wunschbaum aufstellen und die Aktion in ihre Räume bringen. Ob im Büro, im Verkaufsraum oder in der Firmenzentrale - überall entsteht so ein Ort, an dem Tierliebe sichtbar wird. Die Umsetzung ist einfach. Alle Materialien, von Wunschzetteln bis zu Anleitungen, stehen kostenlos im Internet zur Verfügung. So wird aus dem Arbeitsalltag ein kleines Fest des Mitgefühls, das die Adventzeit mit Sinn erfüllt.

"Wir freuen uns jedes Jahr über die große Beteiligung an unserer Weihnachtsaktion", so Betriebsleiter Thomas Benda. "Sie zeigt, dass vielen Menschen das Tierwohl ein echtes Anliegen ist und wie viel man gemeinsam bewirken kann."

Wer noch mehr bewirken möchte, kann eine Tierpatenschaft verschenken. Damit unterstützt man langfristig ein Tier im TierQuarTier Wien und bereitet zugleich einem lieben Menschen eine besondere Freude. Ein Geschenk, das Herz zeigt und lange nachwirkt.