Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ)
© APA/GEORG HOCHMUTH

Mit fast 99 Prozent

Frauenministerin Holzleitner an Spitze der SPÖ-Frauen wiedergewählt

06.03.26, 15:21
Teilen

Mit fast 99 Prozent der Delegiertenstimmen 

Wien. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) ist am Freitag fast einstimmig (98,92 Prozent) als Vorsitzende der SPÖ-Bundesfrauen bestätigt worden. Das teilte ihre Partei in einer Aussendung mit. Auch die anderen Mitglieder des SPÖ-Bundesfrauenvorstands seien von den 600 Delegierten "mit überwältigender Mehrheit" gewählt worden.

In einer vorangegangenen Rede habe Holzleitner die frauenpolitischen Maßnahmen der ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung hervorgestrichen. Ihre Partei habe mit u.a. "der Umsetzung des Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, der Steuerstreichung auf Periodenartikel und Verhütungsmittel, dem 'Dick-Pic'-Verbot (...) wichtige Verbesserungen für Mädchen und Frauen" umgesetzt. Laut Aussendung versprach sie in ihrer Rede sich für das Zustimmungsprinzips im Sexualstrafrecht ("Nur Ja heißt Ja"; Anm.) und die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie einzusetzen.

SPÖ-Parteichef und Vizekanzler, Andreas Babler, sowie der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulierten Holzleitner zu ihrer Wiederwahl. Sie sei "eine starke feministische Stimme für alle Frauen in diesem Land".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen