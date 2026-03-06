Frauenministerin Holzleitner an Spitze der SPÖ-Frauen wiedergewählt

Mit fast 99 Prozent der Delegiertenstimmen

Wien. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) ist am Freitag fast einstimmig (98,92 Prozent) als Vorsitzende der SPÖ-Bundesfrauen bestätigt worden. Das teilte ihre Partei in einer Aussendung mit. Auch die anderen Mitglieder des SPÖ-Bundesfrauenvorstands seien von den 600 Delegierten "mit überwältigender Mehrheit" gewählt worden.

In einer vorangegangenen Rede habe Holzleitner die frauenpolitischen Maßnahmen der ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung hervorgestrichen. Ihre Partei habe mit u.a. "der Umsetzung des Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, der Steuerstreichung auf Periodenartikel und Verhütungsmittel, dem 'Dick-Pic'-Verbot (...) wichtige Verbesserungen für Mädchen und Frauen" umgesetzt. Laut Aussendung versprach sie in ihrer Rede sich für das Zustimmungsprinzips im Sexualstrafrecht ("Nur Ja heißt Ja"; Anm.) und die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie einzusetzen.

SPÖ-Parteichef und Vizekanzler, Andreas Babler, sowie der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulierten Holzleitner zu ihrer Wiederwahl. Sie sei "eine starke feministische Stimme für alle Frauen in diesem Land".