Priscilla Presley rockt Wien, Hallein & die 48er Tandler

Paparazzi-Alarm um Elvis-Witwe Priscilla Presley in Österreich. Donnerstag stoppt sie beim 48er Tandler. Am Freitag gibt’s die Show „An Evening with“ im Interconti. Dazu will Priscilla mit Dennis Jale auch zu Klimt und nach Schönbrunn.

Im Februar 2024 war „Priskilla“ der letzte Opernball Gast von Richard Lugner selig und hat sich dabei „in Wien verliebt“. Jetzt kommt die Elvis Witwe, die mit Mörtel ja schon Stephansdom, Mozarthaus, Plachutta und natürlich die Lugner City besuchte und im Vorjahr auf Einladung von Dennis Jale u.a. auch in Schönbrunn und im Metropol stoppte wieder.

Am Donnerstag (12. März) eröffnet Priscilla Presley beim Altwarenmarkt der 48er-Tandler in Wien-Margareten die Ausstellung "Elvis & Priscilla", die unter dem Motto „Alt aber Gut“ originale Kleidungsstücke, Möbel, Fotografien, Schmuck oder Originalautogramme und auch eine Elvis-Gitarre aus dem Jahr 1959 zeigt und mit über 1.800 Ausstellungsstücken als die größte Sammlung ihrer Art außerhalb von Graceland gilt. Cool: Priscilla Presley stellt dafür auch eigene Exponate aus ihrer Zeit in Deutschland zur Verfügung.

Am Freitag (13. März) folgt in ihrem Wiener Stammdomizil, dem feudalen Hotel „Intercontinental“ die Show „An Evening with Priscilla Presley“. „Es ist eine Reise durch mein Leben mit allem drum und dran: Das Gute, sowie das Schlechte und auch der Schmerz,“ gibt sie dafür im oe24-Interview die Direktiven und will dabei in einer höchst emotionalen und tränenreichen Show alle privaten Fragen – vom ersten Treffen über den Hochzeitsantrag bis zum Tod von Tochter Lisa-Marie – klären.

Am 18. März folgt die Zugabe in Hallein. Dazwischen hat sie an der Seite von Dennis Jale u.a. das Stille-Nacht-Museum in Salzburg, die Klimt-Ausstellung im Belvedere und den Tiergarten Schönbrunn im Visier. Denn Wien hat ja seit ihrem Opernball-Besuch mit Richard Lugner („Eine Tragödie, dass er nicht mehr unter uns weilt“) einen Ehrenplatz in ihrem Herzen: „Ich liebe die Stadt. Und die Menschen und deshalb bin ich auch so gerne wieder hier.“