Statt Kreta und Korfu: Diese griechischen Inseln kennt niemand!

Planen Sie schon Ihren nächsten Sommerurlaub in Griechenland? Die meisten denken da sofort an Kreta, Korfu oder Mykonos. Dabei hat Griechenland über 3.000 Inseln und einige davon sind noch echte, unentdeckte Schätze, die fernab der Touristenströme liegen.

Sie träumen von weißen Gassen, tiefblauem Meer und einsamen Buchten? Die Realität auf den Top-Inseln Griechenlands sieht leider oft anders aus: Überfüllte Straßen, astronomische Restaurantpreise und Touristenmassen, die sich für das perfekte Instagram-Foto auf die Füße treten. Ziemlich nervig, oder? Wenn Sie das ursprüngliche Griechenland suchen, abseits des Massentourismus, dann sollten Sie folgende versteckte Trauminseln besuchen, bevor es alle anderen tun.

Astypalea

© Getty Images

Klein, charmant und voller Überraschungen! Astypalea hat die Form eines Schmetterlings und ist der ultimative Zufluchtsort für alle, die dem Trubel entfliehen wollen. Obwohl sie geografisch zu den Dodekanes gehört, versprüht sie puren Kykladen-Charme. Sie erwarten exakt die malerischen weißen Häuser mit leuchtend blauen Türen, die man von Postkarten kennt. Der Unterschied zu Santorini oder Mykonos? Hier haben Sie die verwinkelten Gassen und kleinen Plätze fast für sich allein.

Samos

© Getty Images

Sie wollen mehr als nur am Strand liegen? Dann ist Samos im Osten der Ägäis Ihr Match! Auf knapp 500 Quadratkilometern verschmelzen idyllische Traum-Buchten mit atemberaubenden, wilden Landschaften. Samos ist außerdem die Heimat des berühmten antiken Naturwissenschaftlers Pythagoras. Egal, ob Sie faszinierende Kulturgüter erkunden oder einfach in der wilden Natur wandern wollen, hier kommen Geschichts-Nerds und Naturliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten.

Thassos

© Getty Images

Nicht umsonst wird Thassos von den Einheimischen liebevoll die „grüne Insel“ genannt. Die Natur hier ist faszinierend: Dichte Wälder wechseln sich ab mit bunten Blumenfeldern und schneeweißen Häuschen. Das absolute Highlight für Strand-Fans ist jedoch der Saliara-Strand (auch bekannt als Marble Beach). Der strahlend weiße Sandstrand und das glasklare, türkisfarbene Wasser erinnern direkt an die Karibik – mitten in Europa!

Folegandros

© Getty Images

Dramatische Klippen und sanfte Hügel prägen diese Insel. In der Hauptstadt, der Chora, spazieren Sie durch den betörenden Duft von purpurroten Bougainvillea-Blüten von einem süßen Platz zum nächsten. Da auch die Chora hoch oben auf den Klippen thront, genießen Sie hier Sonnenuntergänge und Aussichten aufs Meer, die locker mit Santorin mithalten können, nur eben ganz in Ruhe.

Limnos

© Getty Images

Limnos ist so etwas wie das bestgehütete Geheimnis für Natur-Fans. Die Insel ist eingerahmt von herrlichen Sandstränden und markanten Felsen. Doch was Limnos absolut einzigartig macht, ist die Düne von Gomati und der angrenzende Gomati Beach. Wenn Sie mitten in dieser riesigen, feinen Sanddüne stehen, könnten Sie schwören, Sie wären gerade in der Sahara gelandet.

Kalymnos

© Getty Images

Diese Insel ist berühmt für ihre steilen Hänge, die Kletterer aus aller Welt magisch anziehen. Unter Wasser geht das Abenteuer weiter: Ein tiefblaues Meer mit farbintensiven Riffen, wilden Felsformationen und seltenen Naturschwämmen wartet auf Sie. Die absoluten Highlights für mutige Taucher: Die Unterwasserhöhlen und die faszinierenden Schiffswracks von Panormitis.

Paxos

© Getty Images

Auf Paxos verschmelzen Kultur und Natur zu einem perfekten Urlaubscocktail. Die Insel wird sanft vom Ionischen Meer umarmt, wobei das Wasser oft tief ins Land einschneidet und spektakuläre, kleine Fjorde bildet, die an weißen Stränden enden. Wer Ruhe sucht, relaxt im seichten, türkisblauen Wasser. Wer aktiv werden möchte, bummelt an Promenaden mit traditionellen Fischerbooten entlang, wandert durch schattige Olivenhaine oder bucht eine Bootstour zur atemberaubenden Blauen Grotte.