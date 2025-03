× Griechenland-Urlaub: Die schönsten Strände 2025

Griechenland gehört mit seinen zahllosen Inseln und paradiesischen Stränden zu den begehrtesten Reisezielen für den Sommerurlaub 2025. Damit Sie aus der Fülle an traumhaften Küstenabschnitten den besten auswählen können, haben wir für Sie die spektakulärsten Strände zusammengestellt.

Haben Sie schon Pläne für Ihren Sommerurlaub 2025? Wenn nicht, sollte Griechenland ganz oben auf Ihrer Liste stehen! Mit über 13.000 Kilometern Küstenlinie bietet das Land unzählige Traumstrände – von malerischen Buchten mit türkisblauem Wasser bis hin zu weitläufigen Sandstränden, die zum Entspannen einladen. Doch welche Strände sind die absoluten Highlights für den Sommer 2025? Wir haben die 10 schönsten für Sie herausgesucht – lassen Sie sich inspirieren!

1. Elafonissi Beach, Kreta

© Getty Images ×

Der Elafonissi Beach in Kreta wurde heuer zum schönsten Strand der Welt gekürt - und das aus gutem Grund. Die Lagune mit ihrem flachen, kristallklaren Wasser und dem feinen Sand, der durch winzige Muschelteilchen rosa schimmert, sieht aus wie aus einem Traum. Elafonissi ist ein geschütztes Naturschutzgebiet, in dem seltene Pflanzen und Meeresschildkröten leben. Der Strand ist besonders für Familien mit Kindern ideal, da das Wasser sehr seicht ist. Doch Vorsicht: In der Hochsaison kann es hier ziemlich voll werden! Wer einen ruhigen Platz sucht, sollte frühmorgens anreisen oder eine der kleinen, abgelegenen Buchten erkunden.

2. Anthony Quinn Bay, Rhodos

© Getty Images ×

Diese kleine, idyllische Bucht wurde nach dem berühmten Hollywood-Schauspieler Anthony Quinn benannt, der sich während der Dreharbeiten zu Die Kanonen von Navarone in den Ort verliebte. Die Anthony Quinn Bay beeindruckt mit türkisgrünem Wasser, das durch die umliegenden Pinienbäume noch intensiver leuchtet. Der Strand ist eher klein und besteht aus Kieselsteinen, was ihn ideal für Schnorchler macht – denn das Wasser ist hier unglaublich klar! Wer Abenteuer liebt, kann sich mit einer Maske und Flossen auf die Suche nach bunten Fischen und geheimnisvollen Unterwasserhöhlen machen. Tipp: Am besten in den Morgenstunden kommen, bevor die Tagesausflügler anreisen!

3. Myrtos Strand, Kefalonia

© Getty Images ×

Myrtos Beach ist einer der bekanntesten Strände Griechenlands und zählt regelmäßig zu den schönsten Europas. Schon der Blick von oben ist atemberaubend: Der strahlend weiße Kiesstrand wird von hohen Klippen umrahmt, während das Wasser in den verschiedensten Blautönen schimmert. Da der Strand nicht flach ins Wasser abfällt, sondern es schnell tief wird, entstehen oft kräftige Wellen – perfekt für alle, die sich gerne von der Brandung treiben lassen. Ein absolutes Highlight ist der Sonnenuntergang: Wenn die letzten Sonnenstrahlen die Klippen in ein goldenes Licht tauchen, fühlt man sich wie in einem Film.

4. Balos Beach, Kreta

© Getty Images ×

Balos Beach erinnert mit seinem weißen Sand und türkisfarbenem Wasser an die Karibik. Die Lagune ist relativ flach, wodurch sich das Wasser angenehm erwärmt – perfekt zum stundenlangen Planschen! Der Blick auf die vorgelagerte Insel Gramvousa mit ihrer venezianischen Festung macht das Panorama perfekt. Wer Balos besuchen möchte, kann entweder eine Bootstour buchen oder eine kleine Wanderung vom Parkplatz aus unternehmen. Letzteres lohnt sich besonders für Abenteuerlustige, da man mit spektakulären Aussichten belohnt wird.

5. Navagio Strand, Zakynthos

© Getty Images ×

Kaum ein Strand ist ikonischer als der Navagio Beach auf Zakynthos. Er liegt versteckt zwischen riesigen weißen Kalksteinfelsen und ist nur per Boot erreichbar. In der Mitte des feinen Sandstrandes liegt das berühmte Schiffswrack Panagiotis, das in den 1980er Jahren dort gestrandet ist und dem Strand seinen Spitznamen "Shipwreck Beach" gab. Das Wasser ist hier so intensiv blau, dass es fast surreal wirkt – ein Anblick, den man nicht so schnell vergisst! Tipp: Wer die beste Aussicht auf die Bucht genießen möchte, sollte den Aussichtspunkt oberhalb der Klippen besuchen – besonders zum Sonnenuntergang ein magischer Ort.

6. Canal D'Amour, Korfu

© Getty Images ×

Der "Liebeskanal" auf Korfu ist ein einzigartiges Naturphänomen: Sandsteinformationen haben hier über Jahrtausende enge Kanäle und kleine Lagunen geformt. Der Legende nach bleibt ein Paar, das gemeinsam durch den Kanal schwimmt, für immer zusammen – ob das wohl stimmt? Die beeindruckenden Felsformationen bieten außerdem tolle Möglichkeiten zum Klippenspringen. Der Strand selbst ist eher klein, aber die umliegenden Felsen laden zum Sonnenbaden ein. Wer Ruhe sucht, sollte etwas abseits der Hauptstrände nach versteckten Buchten Ausschau halten.

7. Kyllini Strand, Peloponnes

© Getty Images ×

Dieser kilometerlange Sandstrand an der Westküste des Peloponnes ist ein Geheimtipp für alle, die weite Strände ohne Menschenmassen lieben. Das Wasser ist seicht und ideal für Familien mit Kindern. Da Kyllini abseits der typischen Touristenpfade liegt, findet man hier eine entspannte Atmosphäre und oft viel Platz, um sich auszubreiten. In der Umgebung gibt es einige Thermalquellen, die für Wellness-Fans besonders interessant sind. Wer also Erholung und Natur pur sucht, ist hier genau richtig.

8. Vrachos Strand, Epirus

© Getty Images ×

Vrachos Beach ist ein noch eher unbekannter Traumstrand an der Westküste Griechenlands. Der feinsandige Strand erstreckt sich über mehrere Kilometer und wird von sanften Hügeln und Olivenhainen umgeben. Das Wasser ist hier besonders klar, sodass man schon von der Oberfläche aus kleine Fische beobachten kann. In den kleinen Tavernen entlang des Strandes kann man frischen Fisch und Meeresfrüchte genießen – eine perfekte Kombination für einen entspannten Urlaubstag!

9. Sarti Beach, Chalkidiki

© Getty Images ×

Sarti Beach gehört zu den schönsten Stränden der Chalkidiki-Region und bietet einen fantastischen Blick auf den imposanten Berg Athos. Der feine Sand und das flache Wasser machen ihn ideal für Familien mit kleinen Kindern. Dank des meist ruhigen Meeres ist der Strand außerdem perfekt zum Schwimmen, Kajakfahren oder Stand-Up-Paddling. Abends kann man in einer der zahlreichen Tavernen direkt am Wasser den Tag mit einem Glas griechischem Wein ausklingen lassen.

10. Sarakiniko Beach, Milos

© Getty Images ×

Sarakiniko ist einer der ungewöhnlichsten Strände Griechenlands. Die glatten, weißen Vulkanfelsen erinnern an eine Mondlandschaft und stehen in einem spektakulären Kontrast zum tiefblauen Wasser. Viele Besucher nutzen die Felsen als natürliche Sonnenliegen oder springen von ihnen direkt ins kühle Nass. Besonders bei Sonnenaufgang oder -untergang entfaltet Sarakiniko seinen magischen Charme. Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die außergewöhnliche Landschaften lieben!