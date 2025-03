× Die 10 schönsten Strände Spaniens kennen Sie wahrscheinlich noch nicht

Sonne, Meer und endlose Sandstrände – Spanien bleibt auch 2025 eines der beliebtesten Reiseziele für Strandliebhaber. Von der wilden Atlantikküste bis hin zu den paradiesischen Buchten der Balearen: Wir kennen die Top 10 Strände in Spanien, die Ihren Sommerurlaub unvergesslich machen!

Viele planen bereits ihren Sommerurlaub 2025, denn jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich die besten Angebote und freien Plätze zu sichern. Spanien zählt seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen und bietet für jeden das Richtige – ob Familienurlaub, eine romantische Auszeit zu zweit oder ein Trip mit Freunden. Damit Ihnen die Wahl leichter fällt, haben wir die schönsten Strände Spaniens für Sie zusammengestellt.



1. Playa de Muro, Mallorca

© Getty Images ×

Feiner weißer Sand, türkisblaues Wasser und eine sanfte Brandung – der Playa de Muro auf Mallorca ist der perfekte Ort für einen entspannten Strandtag. Der flach abfallende Strand macht ihn besonders familienfreundlich, da Kinder hier sicher planschen können. Die schicken Strandbars und Restaurants entlang der Promenade bieten zudem erstklassige Tapas und erfrischende Cocktails mit Meerblick.

2. Playa de Maspalomas, Gran Canaria

© Getty Images ×

Die ikonischen Dünen von Maspalomas sind weltberühmt – und das aus gutem Grund! Der endlose, goldene Sandstrand erstreckt sich kilometerweit und erinnert an eine Mini-Wüste direkt am Atlantik. Neben traumhaften Badebedingungen ist der Strand ein Paradies für Naturliebhaber und Fotografen, die den einzigartigen Kontrast zwischen Meer und Dünen einfangen wollen. Wer sich gerne bewegt, kann entlang der Küste bis zum historischen Leuchtturm von Maspalomas spazieren oder sich an den Wellen versuchen, die sich hervorragend zum Bodyboarden eignen.

3. Platja del Castell, Costa Brava

© Getty Images ×

Die Platja del Castell ist ein verstecktes Juwel an der wilden Costa Brava, das sich seinen natürlichen Charme bewahrt hat. Kein Hotel, keine großen Resorts, nur unberührte Natur und kristallklares Wasser. Der Strand liegt in einem geschützten Naturgebiet, was bedeutet, dass er frei von Bebauung und Touristenmassen ist. Perfekt für Ruhesuchende und Naturliebhaber! Wer Lust auf eine kleine Erkundungstour hat, kann auf den umliegenden Wanderwegen die spektakuläre Steilküste und die uralten iberischen Ruinen entdecken.

4. Cala Turqueta, Menorca

© Getty Images ×

Menorca ist berühmt für seine atemberaubenden Buchten, aber die Cala Turqueta ist wohl eine der spektakulärsten. Das Wasser leuchtet in intensiven Türkistönen, umgeben von Pinienwäldern und felsigen Klippen, die eine idyllische Kulisse schaffen. Diese abgelegene Bucht ist nur zu Fuß oder per Boot erreichbar, was bedeutet, dass es hier selbst in der Hochsaison angenehm ruhig bleibt. Badefans können sich im glasklaren Wasser treiben lassen, während Schnorchel-Fans die reiche Unterwasserwelt erkunden.

5. Cala de Sant Vincent, Ibiza

© Getty Images ×

Ibiza ist bekannt für seine Partyszene, aber wer Ruhe sucht, sollte sich die Cala de Sant Vincent nicht entgehen lassen. Diese malerische Bucht im Nordosten der Insel besticht durch ihren feinen Sand, das ruhige Wasser und die entspannte Atmosphäre. Perfekt für Familien, aber auch für alle, die gerne abseits des Trubels entspannen. Die umliegenden Restaurants servieren erstklassigen Fisch und Meeresfrüchte, oft fangfrisch aus dem Mittelmeer. Wer die Gegend erkunden möchte, kann eine Kajaktour entlang der beeindruckenden Steilküste unternehmen.

6. Playazo de Rodalquilar, Andalusien

© Getty Images ×

Ein wilder, naturbelassener Traumstrand mitten im Naturpark Cabo de Gata! Die vulkanischen Felsen, das azurblaue Wasser und der goldene Sand machen den Playazo de Rodalquilar zu einem einzigartigen Paradies für Abenteurer und Naturliebhaber. Hier gibt es keine Liegen oder Strandbars – nur Natur pur. Perfekt für alle, die dem Massentourismus entfliehen und sich in einer fast unberührten Umgebung entspannen möchten.

7. Playa de La Fontanilla, Andalusien

© Getty Images ×

Sonne, Sand und andalusisches Flair – die Playa de La Fontanilla in Conil de la Frontera bietet alles, was das Urlauberherz begehrt. Der lange, breite Strand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein, während die umliegenden Strandbars, die sogenannten "Chiringuitos", regionale Spezialitäten wie gegrillten Fisch und kühle Sangria servieren. Wer nach einem perfekten Sonnenuntergang sucht, ist hier genau richtig!

8. Playa de la Concha, San Sebastián

© Getty Images ×

Einer der berühmtesten Stadtstrände Europas! Die Playa de la Concha beeindruckt nicht nur mit ihrem halbmondförmigen, goldenen Sandstrand, sondern auch mit der eleganten Kulisse der Stadt San Sebastián. Tagsüber kann man im ruhigen Wasser schwimmen oder am Ufer entlangspazieren, abends locken die Tapas-Bars und Gourmet-Restaurants der Stadt mit kulinarischen Highlights. Perfekt für einen Mix aus Strandurlaub und spanischer Kultur!

9. Platja de Sa Boadella, Costa Brava

© Getty Images ×

Diese kleine, versteckte Bucht ist ein wahres Paradies für Ruhesuchende. Die Platja de Sa Boadella liegt in einer abgeschiedenen Umgebung, umrahmt von Klippen und grün bewachsenen Hügeln. Das Wasser ist glasklar, ideal zum Schnorcheln oder einfach zum Entspannen. Wer dem großen Trubel der Costa Brava entgehen möchte, findet hier ein idyllisches Fleckchen Erde.

10. Playa de ses Illetes, Formentera

© Getty Images ×

Last but not least: Playa de ses Illetes, ein Strand, der regelmäßig zu den schönsten der Welt gewählt wird. Das Wasser schimmert in den unterschiedlichsten Blautönen, der feine Sand erinnert an die Strände der Malediven – ein absoluter Traum! Da dieser Strand ein beliebtes Ziel für Tagesausflügler aus Ibiza ist, empfiehlt es sich, früh am Morgen zu kommen, um die paradiesische Atmosphäre in Ruhe zu genießen.