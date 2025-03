× Die schönsten Strände Kroatiens 2025 dürfen Sie nicht verpassen!

Kroatien hat eine endlose Auswahl an traumhaften Küsten und versteckten Buchten zu bieten. Damit Sie Ihren Sommerurlaub 2025 an den schönsten Orten genießen können, haben wir die zehn spektakulärsten Strände des Landes für Sie zusammengestellt.

Kroatien ist ein echtes Paradies für Sonnenanbeter und Naturliebhaber. Mit seiner beeindruckenden Adriaküste, unzähligen Inseln und glasklarem Wasser bietet das Land einige der schönsten Strände Europas. Egal, ob Sie nach einer versteckten Bucht suchen, in angesagten Beach-Bars feiern möchten oder mit Ihrer Familie an einem flach abfallenden Sandstrand entspannen wollen – hier ist für jeden etwas dabei. Wir stellen Ihnen die zehn spektakulärsten Strände für Ihren Sommerurlaub 2025 vor!

1. Zlatni Rat – Das goldene Horn von Brač

© Getty Images ×

Einer der berühmtesten Strände Kroatiens und vielleicht sogar Europas! Zlatni Rat, auch "das goldene Horn" genannt, liegt auf der Insel Brač und ragt wie eine Sichel fast 500 Meter weit ins türkisfarbene Meer hinein. Die besondere Form des Strandes verändert sich je nach Wind und Strömung – ein wahres Naturwunder! Der feine Kiesstrand bietet ideale Bedingungen für Sonnenanbeter, während Wassersportler hier perfekte Wellen für Windsurfen und Kitesurfen finden.

2. Sakarun – Karibik-Feeling auf Dugi Otok

© Getty Images ×

Sakarun auf der Insel Dugi Otok ist ein wahres Juwel! Mit seinem weißen Sand und dem flach abfallenden, türkisblauen Wasser erinnert dieser Strand an die Karibik. Besonders Familien mit Kindern lieben diesen Ort, da das Wasser ruhig ist und die Kleinen unbesorgt planschen können. Trotz seiner Schönheit ist Sakarun nicht so überlaufen wie andere Strände – hier können Sie wirklich entspannen. Die Anreise erfolgt am besten mit der Fähre von Zadar aus – eine perfekte Gelegenheit, um die Insel Dugi Otok zu entdecken.

3. Punta Rata Beach, Brela – Postkartenidylle pur

© Getty Images ×

An der berühmten Makarska Riviera liegt einer der schönsten Strände Kroatiens: Punta Rata Beach in Brela. Dieser Strand ist bekannt für seinen feinen Kies, das glasklare Wasser und die üppige Natur, die ihn umgibt. Besonders auffällig ist der große, bewachsene Felsen – das Wahrzeichen von Brela – der majestätisch aus dem Wasser ragt. Die Kulisse ist so spektakulär, dass der Strand es regelmäßig in internationale "Top Beach"-Rankings schafft.

4. Sveti Jakov Beach, Dubrovnik – Der Geheimtipp

© Getty Images ×

Während Dubrovnik für seine historische Altstadt und seine berühmte Stadtmauer bekannt ist, hat es auch einen der schönsten Strände der Region zu bieten: Sveti Jakov Beach. Etwas versteckt und über eine steile Treppe erreichbar, wird dieser Strand oft übersehen – perfekt für alle, die abseits der Touristenmassen entspannen möchten. Von hier aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt und die Insel Lokrum. Der Strand besteht aus einer Mischung aus feinem Kies und Sand, das Wasser ist kristallklar und lädt zum Schnorcheln ein.

5. Stiniva, Insel Vis – Die versteckte Bucht

© Getty Images ×

Wenn Sie nach einem einzigartigen Abenteuer suchen, dann ist Stiniva Beach auf der Insel Vis genau das Richtige für Sie! Eingebettet zwischen hohen Felswänden ist dieser kleine, abgeschiedene Strand nur schwer zu erreichen – entweder über einen steilen Wanderweg oder mit dem Boot. Doch die Mühe lohnt sich: Das Wasser ist hier unglaublich klar, und die spektakuläre Kulisse sorgt für ein unvergessliches Erlebnis. Wer Glück hat, kann hier sogar Delfine beobachten, die vor der Küste von Vis oft gesichtet werden.

6. Slanica, Insel Murter – Perfekt für Familien

© Getty Images ×

Slanica ist der beliebteste Strand der Insel Murter – und das aus gutem Grund! Der feine Sandstrand fällt sanft ins Wasser ab und bietet ideale Bedingungen für Familien mit Kindern. Wer es etwas ruhiger mag, findet in der Nähe auch verstecktere Badebuchten. In den Sommermonaten herrscht hier eine lebendige Atmosphäre mit Musik, Beachvolleyball und Bootsausflügen.

7. Baska, Krk – Ein Traumstrand für Aktivurlauber

© Getty Images ×

Der berühmte Strand von Baska auf der Insel Krk erstreckt sich über 1,8 Kilometer und bietet eine perfekte Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Der feine Kiesstrand wird von hohen Bergen eingerahmt, die eine spektakuläre Kulisse bieten. Hier gibt es zahlreiche Aktivitäten: Schnorcheln, Tauchen, Kajakfahren oder eine Bootstour zu den umliegenden Inseln. Die Promenade entlang des Strandes lädt zum Flanieren ein, und die vielen Restaurants bieten leckere Spezialitäten wie gegrillten Fisch und frische Meeresfrüchte.

8. Strand von Bačvice, Split – Das Zentrum des Strandlebens

© Getty Images ×

Bačvice ist der berühmteste Stadtstrand von Split und eine echte Institution. Hier spielt sich das Leben der Stadt ab – tagsüber relaxen die Einheimischen und Touristen am feinen Sandstrand, während abends die Strandbars und Clubs pulsieren. Bačvice ist auch der Geburtsort des traditionellen kroatischen Strandspiels "Picigin", bei dem ein kleiner Ball in der Luft gehalten wird. Wer Lust auf eine Mischung aus Entspannung und Unterhaltung hat, ist hier genau richtig!

9. Jagodna Bay, Insel Hvar – Romantik pur

© Getty Images ×

Ein verstecktes Paradies auf der Insel Hvar! Die Jagodna Bay ist eine kleine, ruhige Bucht, die von üppiger Natur umgeben ist. Hier gibt es nur wenige Besucher, sodass Sie die traumhafte Kulisse fast für sich allein haben. Der Strand besteht aus feinen Kieseln, und das Wasser ist unglaublich klar – perfekt zum Schnorcheln oder einfach nur zum Entspannen. Besonders romantisch wird es hier bei Sonnenuntergang, wenn die untergehende Sonne die Felsen in warme Farben taucht.

10. Strand von Divna, Halbinsel Pelješac – Unberührte Natur

© Getty Images ×

Wer unberührte Natur und Abgeschiedenheit sucht, wird den Strand von Divna lieben. Auf der Halbinsel Pelješac gelegen, bietet dieser Kiesstrand eine atemberaubende Landschaft mit kristallklarem Wasser und üppigen grünen Hügeln. Hier gibt es kaum touristische Infrastruktur, was den Ort besonders ruhig und idyllisch macht. Perfekt für alle, die einen Tag in der Natur verbringen und die Seele baumeln lassen wollen.