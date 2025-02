× Die größten Trendstrände 2025 sind nur wenige Flugstunden entfernt

Wenn es ums Reisen geht, wird Social Media immer wichtiger, denn viele Menschen lassen sich von TikTok & Co. für ihren nächsten Traumurlaub inspirieren. Ein Unternehmen hat jetzt die aktuellen Suchtrends analysiert und enthüllt, welche Traumstrände dieses Jahr die größten Hypes auslösen.

Einsame, paradiesische Traumstrände – genau so stellen sich viele ihren perfekten Urlaub vor. Doch wie findet man diese verborgenen Juwele abseits der Touristenmassen? Immer mehr Reisende lassen sich deshalb von Social Media inspirieren. Das Reisebüro Planet Cruise hat die aktuellen Suchtrends auf Google und TikTok analysiert und enthüllt, welche versteckten Strände weltweit gerade besonders angesagt sind. Das Beste daran: Wer auf der Suche nach einem unvergesslichen Urlaubserlebnis ist, muss nicht um die halbe Welt fliegen - die meisten dieser atemberaubenden Küstenorte sind nur wenige Flugstunden entfernt.

Platz 1: Der Strand von Ksamil, Albanien

© Getty Images ×

Der Strand von Ksamil in Albanien sichert sich den ersten Platz auf der Liste der Trendstrände 2025. Oft als die „Malediven Europas“ bezeichnet, begeistert er mit weißem Sand, kleinen vorgelagerten Inseln und kristallklarem Wasser. Noch vor wenigen Jahren war dieser Küstenabschnitt kaum bekannt, doch mittlerweile zieht Ksamil immer mehr Reisende an, die unberührte Natur und mediterranes Flair suchen. Allein seit Dezember 2024 sind die Suchanfragen um 430 Prozent gestiegen!

Neben der atemberaubenden Kulisse sind auch die Preise ein großer Pluspunkt, denn im Vergleich zu anderen Mittelmeerzielen ist Albanien noch immer ein echtes Schnäppchen. Wer früh am Morgen kommt, kann die Schönheit des Strandes fast für sich allein genießen.

Platz 2: Budva Beach, Montenegro

© Getty Images ×

Auf Platz zwei liegt der Budva Beach in Montenegro, ein echtes Juwel an der Adriaküste. Feiner Sand, malerische Klippen und das türkisfarbene Wasser machen diesen Strand zum perfekten Sommerziel. Budva ist nicht nur für seine traumhafte Küste bekannt, sondern auch für sein lebendiges Nachtleben. Entlang der Promenade reihen sich stilvolle Bars und Restaurants, in denen man bei einem Cocktail den Sonnenuntergang genießen kann.

Wer nach einer Mischung aus Strandurlaub und kulturellem Erlebnis sucht, wird hier fündig – die historische Altstadt von Budva ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt und versprüht mit ihren engen Gassen und alten Steinhäusern einen ganz besonderen Charme.

Platz 3: Kolymbithres Beach, Paros

© Getty Images ×

Der dritte Platz geht an den Kolymbithres Beach auf der griechischen Insel Paros. Während Mykonos und Santorini oft überlaufen sind, bleibt dieser Strand ein echter Geheimtipp. Besonders die einzigartigen Granitfelsen, die vom Meer über Jahrtausende geformt wurden, verleihen Kolymbithres Beach eine fast surreale Kulisse. Das kristallklare Wasser lädt zum Schnorcheln ein, während die geschützten Buchten perfekt für ein entspanntes Bad im Meer sind.

Direkt in der Nähe befinden sich traditionelle griechische Tavernen, in denen man mit Blick auf das Wasser fangfrischen Fisch und ein Glas Ouzo genießen kann. Besonders in den frühen Morgenstunden oder zum Sonnenuntergang entfaltet dieser Ort seine volle Magie, wenn die Felsen in goldenem Licht erstrahlen.