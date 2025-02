× Diese Reiseziele sind bald keine Geheimtipps mehr

Einige Länder, die einst als Geheimtipps galten, erleben derzeit einen regelrechten Boom und könnten schon bald zu den gefragtesten Reisezielen Europas zählen. Ein aktuelles Ranking zeigt, welche Destinationen das schnellste Wachstum im Tourismussektor verzeichnen.

Die Tourismusbranche hat sich seit der Corona-Pandemie endlich erholt, wie die Weltorganisation für Tourismus (UN Tourism) in ihrem aktuellen World Tourism Barometer vom Jänner 2025 berichtet. Ihre Analyse zeigt, welche Länder aktuell den stärksten Zuwachs an Besuchern verzeichnen. Besonders auffällig: Viele dieser Destinationen galten lange als Geheimtipps, doch inzwischen erfreuen sie sich wachsender Beliebtheit – und schon bald könnten sie mit Urlaubsklassikern wie Spanien, Italien oder Griechenland gleichziehen.

Albanien





Kristallklares Wasser, malerische Berglandschaften und eine beeindruckende Gastfreundschaft: Albanien hat sich vom absoluten Underdog zu einem der angesagtesten Reiseziele entwickelt. Das Balkon-Land durfte im Jahr 2024 ganze 80 Prozent mehr Touristen empfangen als 2019. Besonders die Albanische Riviera mit Stränden wie Ksamil oder Dhermi wird immer beliebter. Gleichzeitig locken historische Städte wie Gjirokastra und Berat, die zum UNESCO-Welterbe gehören.

Andorra



Das kleine Fürstentum zwischen Frankreich und Spanien wurde lange Zeit unterschätzt. Doch Andorra bietet eine spektakuläre Mischung aus atemberaubenden Berglandschaften, erstklassigen Skigebieten und luxuriösen Shopping-Möglichkeiten. Besonders Outdoor-Fans zieht es in den Pyrenäenstaat, der perfekt für Wanderungen, Mountainbike-Touren und Wintersport ist. Diese Punkte sind dafür verantwortlich, dass Andorra im vergangenen Jahr 35 Prozent mehr internationale Gäste empfangen durfte als im Jahr 2019.

Malta



Malta war schon immer ein Geheimtipp für Kulturliebhaber, doch in den letzten Jahren zieht die Insel auch immer mehr Badeurlauber an. Valletta, Mdina und die Blaue Grotte sind nur einige der Highlights, die sich perfekt für eine Kombination aus Kultur- und Strandurlaub eignen. Zudem hat sich Malta durch seine quirlige Partyszene und seine steigende Popularität als Drehort für Hollywood-Produktionen international einen Namen gemacht. Malta verzeichnete im Jahresvergleich zwischen 2019 und 2024 einen Zuwachs an Touristen über 29 Prozent.

Serbien



Lange im Schatten seiner Nachbarländer Kroatien und Montenegro, entwickelt sich Serbien rasant zu einer Top-Destination in Europa und konnte sich über einen Tourismuszuwachs von 29 Prozent freuen. Belgrad, die "Stadt, die niemals schläft", lockt mit einer legendären Partyszene, während das Uvac-Naturreservat, der Tara-Nationalpark und die malerischen Donauklöster beeindruckende Naturerlebnisse bieten.

Luxemburg



Wer hätte gedacht, dass Luxemburg sich zu einem der am schnellsten wachsenden Reiseziele Europas entwickeln würde? Es verzeichnete einen beachtlichen Zuwachs von 24 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Die Kombination aus märchenhaften Burgen, einer wunderschönen Altstadt (UNESCO-Welterbe) und idyllischen Wanderwegen in der „Kleinen Luxemburger Schweiz“ zieht immer mehr Touristen an. Perfekt für alle, die einen entspannten, aber dennoch abwechslungsreichen Kurztrip suchen.

Die Top 10 im Überblick

Albanien (80 Prozent) Andorra (35 Prozent) Malta (29 Prozent) Serbien (29 Prozent) Luxemburg (24 Prozent) Liechtenstein (20 Prozent) Portugal (18 Prozent) Dänemark (17 Prozent) Bosnien und Herzegowina (15 Prozent) Türkei (14 Prozent)

Wer sich nach Abenteuern, Kultur und beeindruckender Natur sehnt, sollte sie jetzt erkunden – bevor die Touristenmassen sie endgültig entdecken.