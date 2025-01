× Strengere Benimmregeln und Co.: Was sich 2025 auf Mallorca für Touristen ändert

Mallorca zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen. Doch 2025 treten auf der Insel einige Neuerungen in Kraft, die Urlauber kennen sollten. Mit diesen Maßnahmen will die Regierung den Massentourismus begrenzen und ein besseres Verhalten der Partygäste sicherstellen.

Mallorca zieht Jahr für Jahr Millionen von Reisenden an – sehr zur Belastung der Inselbewohner. Damit das Leben auf der beliebten Baleareninsel wieder für alle angenehmer wird, hat die Regierung neue Maßnahmen beschlossen. Diese sollen nicht nur die Umwelt besser schützen, sondern auch für ein respektvolleres Verhalten der Partytouristen sorgen. Hier sind die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Erhöhte Tourismussteuer zur Hauptreisezeit

© Getty Images ×

Ab 2025 wird die Ecotasa, die balearische Tourismussteuer, in der Hauptsaison von Juni bis August angehoben. Wie hoch die neue Abgabe ausfällt, soll im Februar bekannt gegeben werden. Ziel der Maßnahme ist es, den Massentourismus einzudämmen und die Belastung für die Insel während der Sommermonate zu reduzieren. Gleichzeitig plant die Regierung, die Steuer in den Wintermonaten zu senken, um Mallorca auch in der Nebensaison als Reiseziel attraktiver zu machen. Diese Strategie soll den Tourismus besser über das ganze Jahr verteilen.

Strengere Benimmregeln

Mallorca setzt verstärkt auf Qualitätstourismus und verabschiedet sich endgültig vom Ruf als exzessive Partyinsel. Strafen für öffentliches Urinieren, auf die Straße spucken oder andere unsittliche Verhaltensweisen werden ab 2025 deutlich verschärft. Diese Maßnahmen gelten im gesamten Stadtgebiet von Palma de Mallorca, inklusive der Playa de Palma. Verstöße können mit Bußgeldern von bis zu 1.500 Euro geahndet werden. Einheimische und Touristen gleichermaßen sollen von der neuen Ordnung profitieren.

Schnellere Kontrollen am Flughafen

Wer schon einmal in den langen Schlangen am Flughafen von Palma de Mallorca stand, kann sich freuen: Ab 2025 sorgen neue CT-Scanner für schnellere Sicherheitskontrollen. Diese Technologie ermöglicht es Passagieren, Flüssigkeiten und Elektronik in ihren Handgepäckstücken zu belassen. Die Maßnahme soll Wartezeiten erheblich verkürzen und den Reisestress minimieren – ein echter Gewinn für alle Urlauber.

Umweltzone in Palmas Altstadt

© Getty Images ×

In Palmas historischem Stadtkern treten ab Jänner 2025 neue Verkehrsregeln in Kraft: Nur noch spanische Fahrzeuge mit Umweltplaketten der Kategorien Eco, Zero Emission, B oder C dürfen den Altstadtring befahren. Touristen, die ein Auto mieten, sollten sich vorab über die Umweltplakette ihres Fahrzeugs informieren. Diese Maßnahme soll die Luftqualität verbessern und den Charme der Altstadt erhalten. Wer sich nicht an die Regelung hält, muss mit einem Bußgeld von 200 Euro rechnen.

Einführung des zentralen Touristenregisters

Seit dem 2. Dezember 2024 müssen Unterkünfte auf Mallorca deutlich mehr persönliche Daten ihrer Gäste erfassen und in ein zentrales Register eintragen. Diese Regelung könnte Reisenden ab 2025, wenn die Urlaubssaison anläuft, erhebliche Unannehmlichkeiten bereiten. Urlauber sind künftig verpflichtet, bis zu 40 persönliche Angaben bei der Unterkunft zu hinterlegen – bei Autovermietungen sogar bis zu 60 Datenpunkte.

Die Regierung rechtfertigt das neue System mit einer verbesserten Sicherheitsüberwachung, doch sie stößt damit auf erheblichen Widerstand. Kritiker – darunter Datenschützer und Hoteliers – warnen vor massiven Datenschutzrisiken und einer Überforderung kleinerer Betriebe.