× Destination Dupes: Diese alternativen Reiseziele bieten mehr als das Original

Es gibt sogenannte "Destination Dupes" – Reiseziele, die die gleiche Atmosphäre bieten wie weltbekannte Orte, aber weniger überlaufen und deutlich günstiger sind. Wenn Sie also z.B. von Venedig träumen, aber auf Menschenmassen und hohe Preise verzichten möchten, wir hätten da Vorschläge.

Venedig ist ohne Frage eine der romantischsten und faszinierendsten Städte der Welt. Die engen Gassen, die historischen Paläste und natürlich die malerischen Gondeln auf den Kanälen – ein Traumziel für viele Reisende. Doch genau das ist oft das Problem in beliebten Städten wie Venedig. Sie sind überlaufen, die Preise hoch – und an manchen Tagen fühlt man sich eher in einem Freizeitpark als in einer historischen Stadt. Destination Dupes sind eine spannende Alternative. Sie sparen Geld, entgehen dem Massentourismus und entdecken oft echte Geheimtipps, die Sie begeistern werden!

Destination Dupes: Diese alternativen Reiseziele sind besser als das weltbekannte Original

Aveiro – Das Venedig Portugals: Die kleine Stadt an der portugiesischen Atlantikküste wird oft als das "Venedig Portugals" bezeichnet. Und das nicht ohne Grund: Mit ihren malerischen Kanälen und den bunt bemalten Moliceiro-Booten, die Gondeln nicht unähnlich sehen, versprüht Aveiro einen ganz besonderen Charme. Hier können Sie gemütlich durch die Altstadt schlendern, frische Meeresfrüchte genießen und den Flair einer historischen Stadt erleben – ohne dabei von Touristenmassen erdrückt zu werden. Zudem sind die Preise für Unterkünfte und Restaurants oft deutlich niedriger als in Venedig.

Annecy statt Genf: Die französische Stadt Annecy bietet eine zauberhafte Altstadt mit Kanälen, das Ambiente erinnert total an Genf und liegt direkt an einem kristallklaren See – perfekt für einen entspannten Urlaub.

Albarracín statt Toledo: Das mittelalterliche Albarracín in Spanien ist ein Geheimtipp für alle, die historische Städte lieben, aber den Touristenansturm in Toledo umgehen möchten.

Ljubljana statt Prag: Die slowenische Hauptstadt Ljubljana hat ebenfalls eine wunderschöne Altstadt mit einer malerischen Flusspromenade – aber ohne die Menschenmassen, die Prag oft mit sich bringt.

Bergen statt Oslo: Die norwegische Stadt Bergen ist eine charmante Alternative zur Hauptstadt Oslo und bietet spektakuläre Fjordlandschaften, farbenfrohe Häuser und eine entspannte Atmosphäre.

Valletta statt Rom: Die Hauptstadt Maltas, Valletta, ist eine wunderschöne historische Stadt mit beeindruckender Architektur und mediterranem Flair – und dazu oft günstiger als ein Städtetrip nach Rom.

Auf was warten Sie noch? Die nächste Buchung wartet auf Sie!