× Genial: Mit diesem Trick buchen Sie immer den günstigsten Flug

Wer regelmäßig Flüge online sucht, kennt das Phänomen: Ein Ticket, das eben noch erschwinglich war, wird plötzlich teurer. Zufall? Wohl kaum! Doch wer die Tricks der Airlines kennt, kann dieses Problem umgehen.

Flugreisen werden immer teurer und belasten das Reisebudget zunehmend. Um den besten Preis zu finden, vergleichen viele Reisende Angebote auf verschiedenen Buchungsplattformen und testen unterschiedliche Buchungszeiten. Doch oft steigen die Preise scheinbar grundlos – ein Trick der Airlines und Buchungsseiten. Sie nutzen Tracking-Technologien, um Preise dynamisch anzupassen. Zum Glück gibt es eine einfache Möglichkeit, dieser Preisfalle zu entkommen und günstiger zu buchen.

Cookies löschen und bei der Buchung sparen

© Getty Images ×

Cookies sind kleine Dateien, die Websites auf Ihrem Gerät speichern, um Ihr Surfverhalten nachzuverfolgen. Sobald Sie eine Flugseite mehrfach besuchen, erkennt das System Ihr Interesse – und hebt den Preis schrittweise an, um Druck auszuüben.

Doch damit nicht genug: Cookies sammeln über längere Zeit hinweg Informationen über Ihre Online-Gewohnheiten. Sie verraten nicht nur Ihre bevorzugten Reiseziele, sondern auch Ihren Bildungsstand, Ihre finanzielle Lage und Ihr allgemeines Surfverhalten. Wer häufig nach demselben Flug sucht, signalisiert eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit – und bekommt höhere Preise angezeigt.

So buchen Sie Flüge günstiger

Cookies löschen oder im Inkognito-Modus surfen

Bevor Sie eine Flugseite erneut aufrufen, leeren Sie den Cache und löschen Sie die Cookies in Ihrem Browser. Dies geht in den Browsereinstellungen unter „Datenschutz“ oder „Inhaltseinstellungen“. Noch besser: Nutzen Sie den Inkognito- oder privaten Modus, um Tracking von vornherein zu verhindern. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Cookies regelmäßig zu löschen – am besten nach jeder Sitzung, mindestens jedoch einmal im Monat.

VPN oder andere IP-Adressen nutzen

Flugpreise können je nach Standort variieren. Mit einem VPN können Sie sich in ein anderes Land einwählen und bessere Preise finden.

Mehrere Geräte ausprobieren

Manchmal werden auf Smartphones oder Tablets andere Preise angezeigt als auf dem PC.