Ob paradiesische Strände, glamouröse Städte oder abgeschiedene Hideaways – ein neues Ranking verrät die teuersten Reiseziele 2025.

Während der Winter mit grauen Tagen, Schneefall und kaltem Nieselregen auf die Stimmung drückt, wächst bei vielen die Sehnsucht nach einem Tapetenwechsel. Der Jänner ist der ideale Zeitpunkt, um Reisepläne für das kommende Jahr zu schmieden und zumindest in Gedanken dem Alltag zu entfliehen. Aber wohin soll die Reise 2025 gehen? Während einige Destinationen überraschend erschwinglich bleiben, schnellen die Preise an anderen Orten immer weiter in die Höhe.

Das Statistik-Portal Statista hat 100 beliebte Reiseziele unter die Lupe genommen und die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Getränke, Taxifahrten, Unterhaltung und sogar unerwartete medizinische Ausgaben verglichen.

New York ist teuerstes Reiseziel 2025

New York © Getty Images ×

Das Ergebnis des Rankings: Mit durchschnittlich 623 Euro pro Person und Nacht ist New York City das teuerste Reiseziel der Liste.

Top 10 Ranking der teuersten Reiseziele 2025

Grand Cayman © Getty Images ×

Neben weit entfernten Traumzielen wie Las Vegas oder Grand Cayman in der Karibik sind auch beliebte Touristenzentren in Westeuropa unter den Top 10 der kostspieligsten Reiseziele vertreten. Ein Urlaub in Städten wie Zürich oder London belastet das Reisebudget ebenfalls spürbar.

New York - ca. 623 € pro Nacht Las Vegas - ca. 613 € pro Nacht Zürich - ca. 565 € pro Nacht Abu Dhabi - ca. 535 € pro Nacht Dubai - ca. 518 € pro Nacht Kopenhagen - ca. 515 € pro Nacht Reykjavik - ca. 513 € pro Nacht Grand Cayman - ca. 491 € pro Nacht London - ca. 485 € pro Nacht Los Angeles - ca. 480 € pro Nacht

Stehen diese Destinationen trotzdem auf der Bucket List für 2025? Dann lohnt es sich, flexibel bei Reisezeit und Unterkunft zu sein, um das Reisebudget zu schonen. Wer außerhalb der Hauptsaison reist oder Alternativen zu den bekannten Hotspots wählt, kann bis zu 50 % der Kosten sparen – ohne auf das Reiseerlebnis verzichten zu müssen.