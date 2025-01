× Die 25 begehrtesten Reiseziele weltweit im Jahr 2025

Zum Jahresbeginn stellen sich viele die Frage, wohin Sie in diesem Jahr reisen sollen. Für die passende Inspiration stellt Airbnb die Trend-Destinationen vor, die 2025 vor allem bei Alleinreisenden, Familien und Gruppen boomen.

Das neue Jahr lädt dazu ein, die Koffer zu packen und die Welt zu entdecken. Wie Airbnb-Daten zeigen, stehen Erlebnisreisen auch 2025 hoch im Kurs – ob für sportliche Höhepunkte, kulturelle Highlights oder einmalige Naturerlebnisse. Viele Reiseziele ziehen mit besonderen Events oder einzigartigen Aktivitäten Abenteurer aus aller Welt an.

Von der festlichen Karwoche in Sevilla, Spanien, über die pulsierende Kulturmetropole Tokio, Japan, bis hin zu paradiesischen Naturerlebnissen wie dem Schwimmen mit Schildkröten in den Whitsundays, Australien oder Entspannung-pur in den Thermal-Salzwasserbädern von Bad Staffelstein, Deutschland – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Airbnb verrät die Trendziele für das kommende Jahr.

25 Trendziele für 2025

Puerto Escondido, Mexiko

© Getty Images ×

Für diejenigen, die im neuen Jahr nach einem tropischen Ziel suchen, bietet Puerto Escondido einen wunderschönen Rückzugsort. An der Pazifikküste von Oaxaca gelegen, gewinnt dieses Strandparadies schnell an Beliebtheit und wird zunehmend zu einem begehrten Ziel für Gruppenreisen, besonders in der ersten Januarwoche – mit einem deutlichen Anstieg der Suchanfragen für 2025 im Vergleich zum Vorjahr.

Green Bay, WI, USA

Footballfans zieht es im April nach Wisconsin, um eines der bedeutendsten Sportereignisse des Jahres zu erleben: den Draft. Dieses Event katapultiert Green Bay auf die Liste der angesagten Reiseziele des Jahres. Neben dem Hauptereignis haben Besucher:innen die Möglichkeit, lokale Highlights wie den Bay Beach Amusement Park und den Green Bay Botanical Garden zu erkunden.

Tokio, Japan

Die Faszination Tokios lässt auch 2025 nicht nach, denn die japanische Hauptstadt bleibt Spitzenreiter auf der Trendliste – besonders bei Gen Z. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charme: Zu den beliebtesten Gegenden zählen Aoyama und Omotesando, die für exklusive Shopping- und Dining-Erlebnisse bekannt sind, Harajuku, ein trendiger Hotspot, der für Mode, Gastronomie und Events berühmt ist, sowie Roppongi, das mit einer faszinierenden Mischung aus Luxus und lebendiger Nachtkultur begeistert.

Palermo, Italien

© Getty Images ×

Die Hauptstadt Siziliens verströmt mit ihrer reichen Geschichte, Architektur, Kunst und Kultur einen romantischen Charme – und macht sie so zu einem Top-Reiseziel für Paare im Jahr 2025. Dank zusätzlicher Flugverbindungen nach Palermo können noch mehr Urlauber:innen die bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken, wie die Chiesa del Gesù, eine ikonische Barockkirche, das Teatro Massimo, das größte Opernhaus Italiens, und die Piazza Vigliena, den Platz, der die Stadt in vier historische Viertel teilt. Und natürlich darf man sich die köstlichste italienische Küche nicht entgehen lassen, denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen!

Cartagena, Kolumbien

Die historische Stadt Cartagena in Kolumbien liegt auch 2025 weiterhin als Urlaubsziel im Trend. Reich an kulturellem Erbe, kolonialer Architektur und unberührten Stränden an der Karibikküste bietet Cartagena mehr als natürliche Schönheit. Die charmante Stadt mit den bunten Häusern begeistert mit lebendigen Festivals, einem pulsierenden Nachtleben und frischen Meeresfrüchten.

Charleston, SC, USA

© Getty Images ×

In Charleston können Reisende ihrer nächsten Auszeit ein wenig Farbe verleihen. Zu einem der bekanntesten Orte der Stadt gehört die Rainbow Row – eine ikonische Reihe von 13 pastellfarbenen Häusern. Abseits der Sehenswürdigkeiten bieten die makellosen Gärten von Charleston die Möglichkeit zum Schlendern, während die Südstaaten-Küche mit lokalen Gerichten wie Shrimp and Grits und She-Crab Soup verwöhnt.

La Serena, Chile

Dem strengen Winterklima entfliehen und die Sommersonne in La Serena genießen – spanisch für „Die Ruhige“. Wie der Name schon vermuten lässt, bietet La Serena in Chile einen friedlichen Rückzugsort mit langen Stränden und einer Vielzahl lokaler Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat sich 2025 als Top-Reiseziel für Familien etabliert und bietet zahlreiche kinderfreundliche Abenteuer, von der Erkundung der zauberhaften Wälder des Fray Jorge Nationalparks bis hin zur Beobachtung von Seelöwen, Delfinen und Humboldt-Pinguinen in ihrem natürlichen Lebensraum im Humboldt-Pinguin-Nationalreservat.

Kyoto, Japan

Kyoto hat sich als eines der meistgesuchten Reiseziele für Familien etabliert und ist ein Zentrum der traditionellen japanischen Kultur. Die klassische Architektur der Stadt zeigt sich in historischen Tempeln und Schreinen, die auf wunderschönen Geländeflächen liegen und die Stadt mit viel Grün bedecken. Von traditionellen Teezeremonien über kunstvolle Blumenarrangements bis hin zu beeindruckenden Aufführungen bietet sich eine Fülle unvergesslicher Erlebnisse, die die ganze Familie gemeinsam genießen kann.

Vancouver, British Columbia, Kanada

Vancouver hat sich einen begehrten Platz auf der Liste der meistgewünschten Reiseziele für 2025 verdient. Als eine der ethnisch und sprachlich vielfältigsten Städte Kanadas floriert Vancouver nicht nur mit einer lebendigen Kultur, sondern bietet auch ein mildes Klima und atemberaubende Outdoor-Attraktionen. Für diejenigen, die den besten Zeitpunkt für einen Besuch suchen, ist die Eröffnungszeremonie eines der größten internationalen adaptiven Wintersportevents im Februar ein absolutes Highlight.

Mumbai, Indien

© Getty Images ×

Mumbai ist ein Zentrum der Unterhaltung – berühmt nicht nur für seine riesige Bollywood-Filmindustrie, sondern auch für Musik und bildende Kunst. Die pulsierende Stadt zieht Künstler:innen aus aller Welt an und beherbergt Veranstaltungen wie die bevorstehenden Coldplay-Konzerte. Diese mit Spannung erwarteten Events im Januar 2025 haben Mumbai nahe an die Spitze der Liste der Trendziele katapultiert.

Mar del Plata, Argentinien

Mar del Plata, eine beliebte Hafenstadt südlich von Buenos Aires, bietet wunderschöne Strände, üppige Wälder und eine Vielzahl an Aktivitäten. Vom Erkunden der Stadt mit dem Fahrrad über Surfen am Atlantik und Paragliding bis hin zu Museumsbesuchen und vielem mehr – kein Wunder, dass Mar del Plata 2025 ein Trendziel für Gruppenreisende ist.

Hua Hin, Thailand

Hua Hin liegt weniger als drei Stunden von Thailands Hauptstadt Bangkok entfernt und ist 2025 ein beliebtes Ziel am Strand – insbesondere für reisende Paare. Die puderzuckerweißen Sandstrände der Stadt und die bergige Landschaft bieten einen ruhigen Rückzugsort mit zahlreichen Naturerlebnissen wie Reiten am Meer, Schmetterlingsbeobachtungen am Pala-U-Wasserfall und atemberaubenden Aussichtspunkten.

Manly, New South Wales, Australien

© Getty Images ×

Nur eine kurze Fährfahrt von Sydney entfernt, bietet der trendige Vorort Manly sowohl die lebendige Energie der Stadt als auch eine entspannte Küstenatmosphäre. Der weitläufige Strand wird von drei Rettungsschwimmerclubs bewacht, was ihn zu einem beliebten Ziel für Surfprofis und -anfänger gleichermaßen macht.

Sevilla, Spanien

In den malerischen Straßen von Sevilla lassen sich Besucher:innen gerne treiben, verzaubert von beeindruckenden Monumenten, der Klänge spanischer Gitarrenmusik und dem Genuss köstlicher Tapas. Die internationalen Festivals der Stadt sind ein Spiegelbild ihrer lebendigen Kultur, darunter die Semana Santa – die Karwoche, ein bedeutendes Fest rund um Ostern.

Bad Staffelstein, Deutschland

Bad Staffelstein, bekannt als Zentrum für Gesundheit und Wellness, ist stolz auf seine Thermal-Salzwasserbäder, die inmitten der natürlichen Schönheit der Umgebung liegen. Neben den Wellnessangeboten können Radsport- und Wanderbegeisterte malerische Routen genießen, die Aussichten auf das „Staffelstein-Triumvirat“ bieten – den Staffelberg, die Abtei Banz und die Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen. Mit einer Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten ist es kein Wunder, dass diese magische Stadt 2025 im Trend liegt.

Baton Rouge, LA, USA

Das lebendige Herz und die Seele von Louisiana wird in der Hauptstadt Baton Rouge spürbar. Von der tröstlichen Südstaatenküche über historische Sehenswürdigkeiten bis hin zu Blicken auf den Mississippi gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die reiche 300-jährige Geschichte der Stadt zu erleben. Die 38. jährliche Krewe of Southdowns Parade, die am Freitag, den 28. Februar 2025, stattfindet, ist die zweithäufigst gesuchte Veranstaltung des Jahres. Das beliebte, familienfreundliche Mardi-Gras-Event begeistert mit kunstvoll gestalteten Wagen, mitreißender Musik, Tänzern und den traditionellen Flambeaux-Fackelträgern.

Combloux, Frankreich

© Getty Images ×

Im historischen Gebiet von Savoie gelegen, ist Combloux bekannt für seine malerischen Berge, darunter der ikonische Mont Blanc und die atemberaubenden französischen Alpen. Mit einer Vielzahl lebendiger Städte, die in den Tälern eingebettet sind, und ruhigen Dörfern, die in den Bergen versteckt liegen, können Reisende die vielen familienfreundlichen Angebote der Region entdecken. Im Sommer können Besucher:innen die natürliche Schönheit bei Wanderungen und an den nahegelegenen Seen genießen, während im Winter Skifahren auf dem Programm steht.

Chiang Mai, Thailand

Chiang Mai, eine bezaubernde Stadt im Norden Thailands, zieht Reisende aus aller Welt mit ihrer einzigartigen Mischung aus Tradition und moderner Lebensart an. Bekannt für ihre atemberaubenden Tempel, belebten Nachtmärkte und die üppige Natur der umliegenden Berge, erlebt die Stadt einen Anstieg an Suchanfragen von Familien und Gruppenreisenden in diesem Jahr.

Cardiff, Wales, Vereinigtes Königreich

Cardiff, die Hauptstadt von Wales, ist eine kompakte Stadt mit viel zu bieten. Ihre Geschichte reicht bis in die Römerzeit zurück, und eines der herausragenden Wahrzeichen ist das Cardiff Castle – ein historisches Juwel im Stadtzentrum, das gotische, mediterrane und arabische Architektur vereint. Hier lassen sich faszinierende Geheimnisse entdecken, darunter ein Netzwerk unterirdischer Tunnel, sowie eine 2.000 Jahre umfassende Geschichte erkunden.

Les Deux Alpes, Frankreich

Ganz dem Namen „Die Zwei Alpen“ entsprechend, entwickelt sich dieses Winterwunderland 2025 zu einem beliebten Reiseziel für Paare. Les Deux Alpes ist ein international bekanntes Skigebiet für Wintersportbegeisterte, gelegen zwischen den Dörfern Mont de Lans und Vénosc in Frankreich. Mit natürlichem Schnee das ganze Jahr über bietet Les Deux Alpes mehr als 1.000 Hektar markierte Pisten für jedes Könnerniveau40. Für alle, die es entspannter angehen möchten, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Après-Ski-Angebot zu genießen.

Whitsundays, Queensland, Australien

Entlang der zentralen Küste von Queensland gelegen, bieten die Whitsundays eine tropische Oase mit malerisch türkisfarbenem Wasser und weißen Sandstränden. Im Jahr 2025 im Trend, können Abenteurer das ikonische Great Barrier Reef bei spektakulären Tauchgängen, Schnorchel- und Segelausflügen erkunden. Zudem locken unvergessliche Erlebnisse wie das Schwimmen mit Schildkröten, Krokodil-Safaris und Touren mit Hot Rods.

Florianópolis, Brasilien

© Getty Images ×

Florianópolis, ein Paradies im Süden Brasiliens, boomt als Reiseziel für Alleinreisende. Berühmt für seine Strände, bietet die Stadt 42 einzigartige Küstenabschnitte. Von Joaquina und Praia Mole, die sich ideal für Wassersportbegeisterte eignen, über den familienfreundlichen Daniela-Strand bis hin zum ruhigen Campeche mit seinen sanften Wellen – hier findet jeder den perfekten Strand. Doch Florianópolis hat noch mehr zu bieten: Als „Hauptstadt der Austern“ können Gäste Austernfarmen besichtigen, einen Einblick in die Kultivierung gewinnen und die frischen Köstlichkeiten direkt vor Ort genießen.

Houston, TX, Vereinigte Staaten

Houston, TX, auch bekannt als „Bayou City“, begeistert mit einer Vielzahl an Attraktionen, darunter das Space Center Houston, eine abwechslungsreiche Restaurantszene, ein lebendiges Nachtleben, hochgelobte darstellende und bildende Künste sowie spannende Sportveranstaltungen. Das Baseballspiel gegen die Mannschaft aus Tampa Bay sorgt im Mai für einen deutlichen Anstieg der Suchanfragen. Mit all diesen Angeboten wird erwartet, dass diese Stadt, die zu den am meisten auf Wunschlisten verzeichneten Zielen gehört, auch 2025 ein Favorit unter Reisenden bleibt.

Brasília, Brasilien

Für alle, die den Karneval besuchen, bietet sich eine Verlängerung des Aufenthalts in Brasília an, das weniger als zwei Flugstunden nordwestlich von Rio de Janeiro liegt. Brasília kombiniert Natur und urbanen Charme. Naturliebhaber können die zahlreichen Wanderwege im Brasília-Nationalpark erkunden oder im City Park entspannen, einem der größten städtischen Parks der Welt.

Jacksonville, FL, Vereinigte Staaten

Im Nordosten Floridas gelegen, bietet Jacksonville 35 Kilometer unberührte Strände und ganzjährig Sonnenschein. Die Küstenstadt lockt mit erstklassigen Angelmöglichkeiten, lebendiger Straßenkunst, einzigartigen Museen und vielem mehr. Als Trendziel für 2025 verspricht Jacksonville Familienspaß – und reichlich Sonne.