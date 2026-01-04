Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 5. Jänner bis 11. Jänner laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 2

Das sollten Sie in der Woche vom 5. Jänner bis 11. Jänner laut Mondkalender tun

04.01.26, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 05.01. - 11.01.

Montag - 05. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Jede Form von Hektik heute vermeiden, lieber Schritt für Schritt. Einen Frucht- oder Gemüsetag einlegen macht fit und schön.

Dienstag – 06. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Urlaubsrückfahrer brauchen heute viel Geduld. Tipp: Durchatmen. An Löwe sollte das Herz keine Stresssituation erleben müssen.

Mittwoch – 07. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Büro- und Zimmerpflanzen brauchen im Winter an Jungfrau zusätzlich Wasser. Bei nicht beheizten Räumen genügen die Krebs-, Skorpion- und Fischtage.

Donnerstag – 08. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Heute Haarspitzen schneiden, damit sie gesund bleiben. Am Abend weniger essen oder etwas früher. Gymnastik für einen flachen Bauch!

Freitag – 09. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Essen Sie möglichst vor 13 Uhr zu Mittag. Mani- und Pediküre sind Freitagabend am erfolgreichsten. Überwinterte Pflanzen frostsicher halten!

Samstag – 10. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Ideales Wochenende zum Entschlacken. Viel Bewegung und Treppensteigen hält fit und jung. Mani- und Pediküre sind heute nichts sehr nachhaltig.

Sonntag – 11. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Mit Schwarz eher sparsam umgehen. Heute sind Weiß und Grün ideal. Alle Milchprodukte fördern leider Cellulite, besonders Käse!

