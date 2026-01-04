Das sollten Sie in der Woche vom 5. Jänner bis 11. Jänner laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 05.01. - 11.01.
Montag - 05. Jänner 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Jede Form von Hektik heute vermeiden, lieber Schritt für Schritt. Einen Frucht- oder Gemüsetag einlegen macht fit und schön.
Dienstag – 06. Jänner 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Urlaubsrückfahrer brauchen heute viel Geduld. Tipp: Durchatmen. An Löwe sollte das Herz keine Stresssituation erleben müssen.
Mittwoch – 07. Jänner 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Büro- und Zimmerpflanzen brauchen im Winter an Jungfrau zusätzlich Wasser. Bei nicht beheizten Räumen genügen die Krebs-, Skorpion- und Fischtage.
Donnerstag – 08. Jänner 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Heute Haarspitzen schneiden, damit sie gesund bleiben. Am Abend weniger essen oder etwas früher. Gymnastik für einen flachen Bauch!
Freitag – 09. Jänner 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Essen Sie möglichst vor 13 Uhr zu Mittag. Mani- und Pediküre sind Freitagabend am erfolgreichsten. Überwinterte Pflanzen frostsicher halten!
Samstag – 10. Jänner 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Ideales Wochenende zum Entschlacken. Viel Bewegung und Treppensteigen hält fit und jung. Mani- und Pediküre sind heute nichts sehr nachhaltig.
Sonntag – 11. Jänner 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Mit Schwarz eher sparsam umgehen. Heute sind Weiß und Grün ideal. Alle Milchprodukte fördern leider Cellulite, besonders Käse!