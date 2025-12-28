JJ im Spital: "Schlimmsten Erfahrungen meines Lebens"

Österreichs Song-Contest-Sieger von 2025 (Song: "Wasted Love") postete ein Video aus dem Krankenhaus.

tCountertenor Johannes Pietsch, alias "JJ", postete auf Instagram ein Video aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist der 24 Jährige in weißem Spitalsgewand. "Buchstäblich eine der schlimmsten, wenn nicht die schlimmsten Erfahrungen meines Lebens. Immer noch in der Genesung und schon halb durch", schreibt er dazu dem Posting. Der Grund für seinen Krankenhaus-Aufenthalt? JJ hat sich seine Mandeln entfernen lassen. Wie es ihm geht, will ein Fan wissen. "Die ersten Tage waren ein Kampf, aber mittlerweile geht's", antwortet JJ.

Im Video tanz er aber schon wieder fröhlich. Er bedankt sich bei den Mitarbeitern der Klinik Donaustadt und wünscht seinen Fans frohe Feiertage.